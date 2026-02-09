親吐沒有公關團隊原因 賈永婕：若有天文字變無聊拜託來救我

賈永婕今天po文透露，自己沒有公關團隊的原因，「挖係自由的！寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。」（翻攝自賈永婕臉書）

「林宅血案」真相至今未解，不過有劇組拍攝在未獲受害者林義雄及其家屬授權下，竟拍攝電影《世紀血案》，事件曝光引起眾人撻伐。台北101董事長賈永婕日前也po文，，希望能夠知道林宅血案的真相，「當權者，請給大眾一個交代。」但此番言論被有心人士扭曲，她事後強調，「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！」對此，賈永婕今（9）日再度po文，坦言自己沒有公關團隊的原因，「挖係自由的！寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。」她更提到，如果有一天，自己文字變得很無聊、很制式、開始講官話、套公式……「拜託一定要來救我」。

廣告 廣告

近日「林宅血案」事件引起許多人討論，賈永婕日前於臉書po文，「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」

此番言論曝光後，有許多人糾正賈永婕，應該是指「當年的當權者」。賈永婕昨（8）日po文，強調自己講的其實就是當權者。「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」

賈永婕今天再度po文坦言，自己沒有公關團隊，因為喜歡自己發文。「其實要找公關團隊很簡單。我現在也確實有一批死忠的『公關團隊』圍繞著我。24小時全年無休那種。無時無刻都在阻止我：『不要發、不要發、拜託不要發……』或是『你要發什麼先給我看一下。』」

賈永婕坦言，自己當然知道，有些議題離遠一點比較安全。但這正是她不想要正式公關團隊的原因。「因為我愛自由。」「挖係自由的！」寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。「不真實、不誠實的領導者更可怕吧！」她認為自己的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的。「自由無價。自由萬歲」。最後，她強調如果有一天，自己的文字變得很無聊、很制式、開始講官話、套公式……「拜託一定要來救我」。

更多鏡週刊報導

被當林宅血案嫌疑人！游錫堃貼剪報 回憶：至今都還心有餘悸

花蓮燈會砸1980萬舉辦！主燈造型曝光 律師傻眼：廢到笑

1000元只能換90枚10元！ 網分析「手續費」背後原因