親吻不是人類專利！猴子北極熊和信天翁都在親 科學家證實：早在2150萬年前就開始了

研究推測，大型猿類早在2150萬年前即可能開始以口部互動增進社交連結。（示意圖／達志／美聯社，下同）

親吻這項看似人類專屬的親密行為，其實在2150萬年前就已出現於靈長類動物中，且可能是人類與其他類人猿共同祖先的日常互動。據最新的研究推論，已滅絕的尼安德塔人可能不僅彼此親吻，甚至與現代人類也曾發生唇齒接觸。

兩隻猴子親密碰觸嘴部，符合科學家對「非攻擊性口對口接觸」的親吻定義。

根據英國《BBC》科學新聞報導，此項研究由英國牛津大學演化生物學家布林德爾博士（Dr. Matilda Brindle）領銜，並發表於《演化與人類行為》（Evolution and Human Behaviour）期刊。研究團隊定義親吻為「非攻擊性、具唇部或口部接觸與動作、且不涉及食物交換」的行為，並依此觀察多種動物行為紀錄，建立出親吻行為的演化譜系。

人類、黑猩猩與倭黑猩猩皆具有親吻行為，顯示此行為源於共同祖先。

布林德爾博士指出：「人類、黑猩猩與倭黑猩猩都會親吻，因此我們推測，他們的最近共同祖先也具備此行為，約可追溯至2150萬年前的大型猿類。」研究團隊亦發現，從狼、土撥鼠到北極熊與信天翁等多種動物中，也都出現吻合上述定義的「親吻」行為。

這項研究也指出，親吻雖無直接生存或繁殖優勢，卻廣泛存在於不同物種之中，顯示其可能具有社會性或健康評估等潛在功能。例如，有研究曾發現，現代人與尼安德塔人共享唾液中某種細菌，暗示雙方長期存在唾液交換行為。

科學家指出，尼安德塔人與現代人可能曾透過親吻交換唾液與細菌。

不過，科學家至今尚未完全釐清「為何」親吻演化出現。現有假說包括源自靈長類理毛行為的延伸、或作為判斷伴侶健康狀態與基因相容性的一種方式。布林德爾博士認為，親吻不應僅視為帶有浪漫意味的行為，而是值得深入探討的跨物種社會互動現象。她強調：「親吻是人類與其他非人類親戚共享的行為，我們應該認真研究，而非將其簡化為浪漫或情感象徵。」

