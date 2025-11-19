親吻行為可追溯至2000萬年前 始於靈長類祖先

（中央社阿姆斯特丹18日綜合外電報導）根據今天發表的研究報告，親吻並非始於命運多舛的人類戀人，而是可追溯至約2000萬年前，源於類人猿的靈長類祖先。

路透社報導，英國牛津大學（Oxford University）與美國佛羅里達理工學院（Florida Institute of Technology）的研究人員希望探究接吻起源的時間點，因為從演化的角度來看，親吻並無明顯的生存益處，而且還可能傳播疾病。

廣告 廣告

然而，人類、黑猩猩、倭黑猩猩、紅毛猩猩與大猩猩都會接吻，這強烈暗示這個習慣是從共同祖先那繼承而來。參與研究的科學家將對靈長類動物行為的觀察與演化關係數據結合，試圖回溯並推算出首次接吻的時間。

研究報告主要執筆人、牛津大學生物系的布林德爾（Matilda Brindle）博士表示：「利用這兩個關鍵資訊，我們採用了一種模型方法，從而模擬不同的演化情境。」經過數百萬次的模型運算，推估出第一個親吻發生在2150萬到1690萬年前。

這項研究結果發表於「進化與人類行為」（Evolution and Human Behavior）期刊。

科學家們對親吻下了不浪漫的定義，認為這是「非攻擊性、不涉及食物交換的口對口接觸」，這包括性方面的親吻以及柏拉圖式接吻，像是家人之間的親吻或友好問候的吻。至於接吻是如何出現，以及為何持續存在，仍是眾人爭論不休的話題。

布林德爾說：「有些人認為性方面的親吻是評估伴侶品質或適合度的一種有效方式。或者說，親吻也可能是一種前戲，可以提升性喚起程度，進而提高受孕機率。」

她說，柏拉圖式的親吻被認為可用來處理複雜的社交關係或增進情感連結。

研究指出，尼安德塔人和人類也可能曾親吻，因為證據表明他們曾有交配行為，並有共同的口腔微生物，這代表他們曾經交換唾液，而這一切發生在這兩個物種於45萬到75萬年前分化之後很久。（編譯：張曉雯）1141119