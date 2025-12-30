親哥冷回「1句」曹西平猝逝恐成無名屍！龍千玉出手聯繫後續曝光

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人曹西平昨（29日）突然在三重住處猝逝，享年66歲，詳細死因仍待相關單位進一步釐清。而最早發現曹西平倒臥家中的，是其乾兒子Jeremy，但因身分並非法定家屬，無法直接處理後續事宜，警方隨後嘗試聯繫曹西平的兄弟，因家人表達不願意幫曹西平處理後事，警方只好依程序通報新北市殯儀館，並比照無名屍作業，先行將遺體送往冰存。對此，曹西平的「前嫂嫂」龍千玉於30日表示，已成功聯繫上曹家三哥，並由三哥授權乾兒子 Jeremy 全權處理後事。

曹西平的「前嫂嫂」龍千玉30日表示，已成功聯繫上曹家三哥，由三哥授權乾兒子 Jeremy 全權處理後事。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平猝逝於新北市三重住處，最先發現的乾兒子吳姓男子因並非直系或法定家屬，依法無權處理或委託相關後事。警方表示，曹西平的後事處理須經家屬正式授權，目前因尚未有人出面，相關作業仍比照無名屍程序辦理，並已通報民政局及新北市殯儀館，將遺體送往冰存，待檢方完成相驗後，將依《新北市無名屍處理辦法》由刑大公告認領，若公告25天仍無結果，將進行DNA採驗，隨後辦理聯合祭奠、火化，並收埋於公墓或公立納骨塔。

藝人曹西平昨（29日）突然在三重住處猝逝，享年66歲。（圖／翻攝曹西平臉書）

根據《自由時報》報導，龍千玉稍早也回應，表示已成功與曹家三哥取得聯繫，並確認將正式授權曹西平的乾兒子全權負責後事，呼籲外界與粉絲不必過度擔心。事實上，龍千玉過去曾與曹西平的哥哥曹南平有過長達7年的婚姻，即使離婚後，雙方情誼依舊未受影響。龍千玉也在臉書發表長文悼念，透露自己17歲時便認識當時19歲的曹西平，兩人相識相伴至今已45年，她感性寫道：「您是一個非常善良、也極為孝順的人，常對身邊的人說『百善孝為先』，因為您自己，就是最好的榜樣」。

















原文出處：親哥冷回「1句」不認…曹西平猝逝恐成無名屍！「前嫂嫂」龍千玉出手聯繫後續曝光

