親哥劈腿還吸血準嫂子！妹子揭超渣行徑：彷彿成了壞人 結局超展開

生活中心／王文承報導

一名妹子透露，30歲的哥哥與交往5年、目前同居中的女友表面感情穩定，實際上卻早已出軌，甚至頻繁約炮。（示意圖／PIXABAY）

情侶之間吵架在所難免，但一旦牽扯到家人，往往可能演變成家庭與感情的雙重危機。一名妹子透露，30歲的哥哥與交往5年、目前同居中的女友表面感情穩定，實際上卻早已出軌，甚至頻繁約炮，而這些內幕竟是哥哥親口向她炫耀「過得很爽」。得知真相後，她內心十分掙扎，不知是否該向哥哥的女友說出實情，貼文曝光後，引發網友熱議。

親哥劈腿還吸血準嫂子 妹子揭超渣行徑



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，哥哥與女友交往5年，目前同居生活，哥哥也在女友舅舅的公司上班，平時生活開銷多半由女友負擔。原PO指出，交往初期哥哥工作不穩定，幾乎由女友包辦生活費，還固定給零用錢，甚至協助支付補學歷的學費；女友也時常為哥哥著想，主動購買他想要的物品。她形容哥哥的女友個性溫和、想法成熟，過去也曾開導過自己，因此全家人都相當喜歡她。

廣告 廣告

原PO坦言，這些不堪的內情是哥哥親口告訴她的。某次聊天時，哥哥說漏嘴，表示自己早已對正牌女友沒有感覺，不僅會去約炮，還與另一名女性固定交往，而小三完全不知道他已有交往多年的女友。更誇張的是，哥哥還會對女友謊稱出差，實際上卻帶著小三四處旅遊，花錢毫不手軟。

原PO曾質問哥哥究竟喜歡誰，哥哥直言「喜歡小三」，卻仍不打算與正牌女友分手，甚至自信表示「女朋友都不知道，雙方都沒發現」。面對這樣的情況，原PO內心十分煎熬，一方面心疼哥哥女友若得知真相勢必會受到巨大打擊，另一方面也清楚，一旦說出實情，哥哥將失去目前擁有的一切，讓她覺得自己彷彿成了壞人，於是發文詢問：「大家會跟哥哥的女朋友說嗎？」

貼文曝光後，不少網友瞬間傻眼，力挺原PO大義滅親，「女友有知情權，我自己一定會攤牌，管他是不是親哥」、「如果我很喜歡那個女友，我會直接講或至少暗示」、「長痛不如短痛，別再讓你哥哥吸你無緣嫂子的血了」、「你不說真的枉費女友對你們全家那麼好」、「她完全被欺騙，你不是壞，是選擇不再幫忙隱瞞」、「如果哪天是你男友劈腿，他家人卻知情不說，你能接受嗎？」、「支持大義滅親，放過人家吧」。

更多三立新聞網報導

PUA最高境界？醫院貼「願意加班」海報 這4句話令眾人傻眼：再一刀就倒

月底要飛日本！護照竟被友蓋「吉伊卡哇」印章他傻眼 外交部說話了

富邦金控招6900位菁英！祭百萬年薪搶「這3類人才」 打造金融科技戰隊

早餐店標配！他嫌紙袋印卡通圖案浪費成本 店家揭驚人真相：有隱藏神效

