親姊妹共侍！64歲吊車大王「擁4妻14子女」：體力好1天3次，女生易受孕

娛樂中心／林昱孜報導

「吊車大王」胡漢龑經營啟德機械起重工程公司，年收入逾30億元，擁有4妻、14子女，異於常人的家庭生活，更是外界關注焦點。近日他受訪大談與妻子們間的相處之道，已經64歲的他體力太強仍維持「一天三次」。

吊車大王胡漢龑受訪時吐露自己體力太強「一天三次」。（圖／翻攝自彤姐解男题臉書）

《彤姐解男題》臉書粉專PO出胡漢龑專訪，大方分享自己的家庭生活，其中兩位竟是親姊妹，跟隨他已超過20年，主持人打趣說，他完成許多男人的夢想「姊妹丼」時，理解含義後，吊車大王露出謎樣的微笑。

胡漢龑說，自己愛吃海鮮、體力好，可以一天做三次，「做那檔事已經習慣性了，你知道嗎？一天不做的話，好像很奇怪」。對於外界好奇，胡漢龑如何安撫大老婆？他坦言，老婆一開始有鬧，但自己不對、嘴巴閉上，慢慢溝通，就離婚給了一筆錢，但是仍住在一起。

吊車大王擁有4妻、14子女，異於常人的家庭生活引起眾人好奇。（圖／翻攝自胡漢龑臉書臉書）

胡漢龑說， 因為真的體力太強，激戰後對方很容易懷孕，當時跟大老婆溝通了半年，才換得身分證空白，但他強調，男人一定要負責任，對後面的妻小也要負責。

