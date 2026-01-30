親姊欠繳健保費！金泰希送的「30億68坪豪宅」慘遭查封 公司急發聲

記者蔡維歆／綜合報導

金泰希姐姐2009年設LUA娛樂公司，她待10年後離開，公司改名Lua Asset仍用其公寓地址被質疑疑空殼避稅，2021年國稅廳調查，追上億韓元，她速補稅。 經紀公司StoryJCompany則解釋是解約時廣告費申報時間錯，非逃稅，已全繳。而LUA娛樂老闆其實是她的親姊姊金希元所經營。如今傳出金希元欠繳健保費，導致市價高達韓幣30億元（約新台幣7194萬元）的不動產被查封，而這棟豪宅還是金泰希轉贈給姊姊的。

金泰希2006年以韓幣9.8億元（2350萬元）購入豪宅，2016年贈與金希元。（圖／翻攝自Youtube）

韓國媒體《週日新聞》獨家報導指出，韓國國民健康保險公團去（2025）年12月29日查封了位在首爾城東區玉水洞「Morning Ville Hannam」的其中一戶豪宅，1月19日已經解除查封。韓國記者查證，金希元是因積欠健保費遭查封豪宅。該棟建築2000年完工，金希元持有之面積約208.14平方公尺（約68坪），原本是金泰希2006年以韓幣9.8億元（2350萬元）購入，2016年贈與金希元。

對此金泰希透過所屬經紀公司Story J Company則回應，「親姊姊（金希元）目前居住在美國。因為只有偶爾才會入境韓國，可能在不知情的狀況下才發生積欠健保費的狀況。」

