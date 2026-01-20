親媽不滿產後身材走樣被嫌！馬國賢急發聲：擔心她身體出狀況

馬國賢。（中天綜合台提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》21日晚間9點播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」，馬國賢媽媽不滿產後身材走樣被嫌棄：「他上小學有一年母親節，我說媽媽是不是要去？他說『媽，妳長這樣算了吧』，他找奶奶去，因為她是旗袍美女，我照鏡子也覺得可能會給他丟臉。」

馬國賢聽了急忙喊冤：「我有看過我媽跟我爸的結婚照，真的很漂亮，但婚後走鐘的太誇張，隨著我媽身材越來越腫，我爸話越來越少、每天鬱鬱寡歡，我一度以為我爸憂鬱症。」他也擔心媽媽身體出狀況：「我跟我媽去拍戲過，真的很辛苦，大、小箱子不停地搬，她用勞力換金錢，那付出勞力時，要稍微吃多一點是可以體會的，但吃到5個便當我就覺得有點太誇張，後來她真的因為吃太多吃出病來。」

朱宇謀。（中天綜合台提供）

許仙姬想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台：「我很丟臉嗎？他不想讓人知道許仙姬是他媽媽，他在上海拍戲，我去探班，他看到我很不開心，覺得妳來幹什麼？」許明杰解釋只是怕被貼標籤：「我出道4、5年才開始跟媽媽上節目，因為我是星二代，我很怕被說是靠媽媽進這行。」

但許仙姬對這解釋不太滿意：「我的時代跟你的時代不一樣，你是偶像團體，我是閩南語歌仔戲。」她還提到母子倆曾為一事吵得不可開交：「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？他比我更生氣地說『這沒什麼，我同學都在看』，就把光碟往地上丟。」

許明杰聽完立馬反駁說是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則說出自己介意的點：「他的年紀還不應該看那個，應該要再大一點或是結婚後，那時候我們吵得很厲害，我大概3個月不跟他講話。」

明杰。（中天綜合台提供）

朱宇謀媽媽不滿他自己辦了休學：「他要成為明星，竟然自己偷偷休學，還理直氣壯地說『我已經長大了，不用妳管』，就甩門離家出走，好幾個禮拜沒回來。」但朱宇謀反倒覺得是媽媽太傳統：「未來要做什麼她不管，至少大學要讀完，但我覺得走這行實戰經驗比較重要，剛好有公司要簽我當練習生，我必須把時間空出來。」

而朱宇謀還被媽媽抱怨太固執：「我視網膜剝落開刀要去複檢，他騎摩托車來要陪我去，我說我現在不適合騎摩托車，他說一定把我安全送達，本來坐計程車30分鐘可以到，他騎了1小時，到那邊眼睛乾乾澀澀的，醫生就說『妳這樣眼睛會惡化』。」朱宇謀聽完委屈表示：「那時候我經濟狀況比較不好，醫藥錢也是我姐姐出的，我覺得自己很沒用，想說為她做點什麼。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《綜藝OK啦》。

