親媽捲淫魔案、哥哥性犯罪！22歲公主怒發文

▲22歲的挪威公主英格麗・亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 挪威王室近期接連爆出醜聞爭議，王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）被揭露與已故性犯罪者「淫魔富豪」愛潑斯坦有關聯，其子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）因多項性犯罪等待受審。22歲公主英格麗・亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）也因受不了酸民攻擊，在私人社群崩潰發文：「到底夠了沒？」

綜合挪威媒體《NRK》等外媒報導，挪威王室近期處在輿論的風口浪尖，公主的母親王儲妃梅特瑪麗近期被爆出與愛潑斯坦有關聯，在逾300萬頁的文件中出現上千次。

公主的同母異父的哥哥博格霍伊比（Marius Borg Høiby）則因涉嫌性侵、家暴等共38項罪名，被關押在奧斯陸監獄等待受審。29歲的柏格荷伊比為王儲妃梅特瑪麗與前男友所生，自幼在王室環境成長，但並無王儲身份。

英格麗・亞歷山德拉公主在僅有800多人追蹤的私人Instagram帳號發文，「這篇貼文不關乎任何具體案件，無關馬呂斯（Marius Høiby，公主親哥），也無關媽媽、爸爸或馬格努斯（Magnus，公主弟弟）。這關乎的是人身攻擊。這可能發生在任何人身上，但卻頻繁發生在我們身上。我選擇在這裡發文，是因為我快瘋了。到底夠了沒？」

英格麗・亞歷山德拉公主是繼父親、王儲哈康（Kronprins Haakon）後的王位繼承人，王室成員給人保守、禮儀的印象，幾乎不會公開私生活與私人情緒，王室成員對社會議題發表強烈觀點、直接公布個人情緒的情況相當罕見。

▲挪威王室合影，前排左起為挪威宋雅王后（Sonja av Norge）、國王哈拉爾五世（Harald V），後排左起為王儲哈康（Kronprins Haakon Magnus）、王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）、公主英格麗・亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）。（圖／路透社／達志影像）

王室專家伊薩克森（Trond Norén Isaksen）分析，公主的貼文並不具爭議性，只是表達她與家人目前處境的真實感受，文中說「提出沒有根據的指控時應該謹慎發言」，這不會有人反對，但遺憾的是，她在私人帳號的貼文被外流給媒體。

深陷許多醜聞的王儲妃梅特瑪莉6日也表示，「我必須為辜負大家的期待，向所有因此感到失望的人致歉。愛潑斯坦與我之間部分訊息的內容，並不代表我希望成為的那種人。我也為自己讓王室陷入的處境道歉，尤其是國王與王后。」梅特瑪莉曾在郵件中戲稱「巴黎適合通姦」，還曾詢問愛潑斯坦，「身為一個母親，用2個裸女拿著衝浪板的照片，當作我15歲兒子的桌布，是否不妥？」

