親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

娛樂中心／綜合報導

汪小菲與現任妻子Mandy一同照顧大S留下的一雙兒女。（圖／翻攝自Mandy IG）

大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。

Mandy將大S一雙兒女視如己出。（圖／翻攝自Mandy IG）

Mandy日前罕見在直播分享育兒日常，直呼「親媽（大S）教得挺好的」，她稱讚孩子乖巧、個性隨和，一點也不調皮，甚至比成年人還會替他人著想，「他比大人更懂得尊重人。但他如果今天不跟你隨和了，或是你覺得他跟你對著幹了，那絕對就是你有做什麼事讓他不舒服、不滿意了。」

廣告 廣告

Mandy直播談玥兒、箖箖。（圖／翻攝自微博）

Mandy表示，她與孩子相處良好並不是她有多大的能耐，她認為最重要的關鍵是溝通，「把他當大人溝通，跟他講他們其實都聽得懂。」對於外界不時腦補後媽會虐待小孩，Mandy哭笑不得回應：「是你們遇到過嗎？是不是電視劇看多了，真的太好笑了，你覺得一個正常人會去做這個事情嗎？又不是心理變態」，強調自己始終秉持著大S委託她的事情。

更多三立新聞網報導

梁云菲爆輕生未遂！14歲翹家「遭3男灌酒性侵」 分手金剛原因曝光

才慟喊想你 汪小菲「千字文憶大S」！Mandy「1舉動」網嘆：是狠角色

梁云菲二度發聲！憂鬱症尋短「挨轟博流量」...不忍爆粗口反擊了

Energy書偉不要看！謝京穎遭下藥溺水 冷到「全身痙攣」險休克

