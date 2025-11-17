親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
娛樂中心／綜合報導
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。
Mandy日前罕見在直播分享育兒日常，直呼「親媽（大S）教得挺好的」，她稱讚孩子乖巧、個性隨和，一點也不調皮，甚至比成年人還會替他人著想，「他比大人更懂得尊重人。但他如果今天不跟你隨和了，或是你覺得他跟你對著幹了，那絕對就是你有做什麼事讓他不舒服、不滿意了。」
Mandy表示，她與孩子相處良好並不是她有多大的能耐，她認為最重要的關鍵是溝通，「把他當大人溝通，跟他講他們其實都聽得懂。」對於外界不時腦補後媽會虐待小孩，Mandy哭笑不得回應：「是你們遇到過嗎？是不是電視劇看多了，真的太好笑了，你覺得一個正常人會去做這個事情嗎？又不是心理變態」，強調自己始終秉持著大S委託她的事情。
