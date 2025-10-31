民視新聞／綜合報導

人氣親子作家兔包，帶著雙胞胎寶貝菜包和肉包，擔任一日活動大使，兔包在活動現場大談育兒經，也讓菜包和肉包，試喝減糖版的豆奶，大讚減糖版的飲品，確實更符合家長期待，不讓孩子攝取過多糖份，也能幫助生長發育。

身為雙寶媽的兔包分享，她和多數家長一樣，非常重視挑選給孩子的食品，對成長有沒有幫助，尤其小孩正值發育成長期，像是一瓶豆奶，有6.5克蛋白質，滿足4到6歲孩童，1/2餐的蛋白質，可以支持身體健康、維持組織結構，也有助於維持飲食的多樣化與均衡性。

親子作家兔包帶雙胞胎肉包、菜包 擔任豆奶一日活動大使

