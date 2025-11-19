親子健走吸引人潮 臺西警強化路口安全宣導受好評

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「114年度親子健走文化活動」於東勢鄉賜安宮周邊熱鬧展開，大批民眾攜家帶眷共襄盛舉。為維護道路秩序與行人安全，臺西分局提前部署警力，針對易壅塞路段與主要路口進行交通疏導，確保健走路線順暢無虞。

臺西分局表示，健走活動常伴隨穿越道路的情況，因此特別強化行人交通安全教育。員警於路口以手板及口語宣導方式，逐一提醒民眾過馬路應遵守「先看左右，再確認車流」、「不搶快、不闖紅燈」、以及「走行穿線提升安全」等基本守則，小朋友則鼓勵以舉手方式增加自身能見度。警方也透過實際引導方式示範正確穿越道路行為，讓民眾在健走過程中即能養成正確習慣。

廣告 廣告

東勢鄉公所為加強參與者的夜間行走安全，於起點發放螢光手環，不少民眾在警方提醒後主動配戴。員警也建議，清晨與傍晚視線較弱，外出時可穿亮色衣服、使用反光配件，並必要時善用手機照明功能，以提前讓駕駛察覺行人位置，提升通行安全。

臺西分局指出，透過與地方活動合作推動交通安全，是建立行人防護觀念的有效方式。期盼民眾將此次活動所學運用於日常生活中，不僅健走能走出健康，也能走出安全，讓東勢鄉成為更友善的道路環境。（照片／臺西分局提供）