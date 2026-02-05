親子公園2男騎電動機車翹孤輪 苗警：研擬公共危險罪送辦

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市貓裏喵親子公園，吸引大批親子前往遊憩，有民眾拍下2名年輕人騎電動機車，直接在公園中翹孤輪，甚至用機車大玩翹翹板，還上到臉書社群，引發民眾議論，有民眾質疑該處是小朋友最喜歡的玩耍場所，若撞到小朋友，後果不堪設想。主管單位苗栗市公所指出，將報請警方開罰並嚇阻類似行為再度發生。

苗栗警分局則表示，將依影片中的車牌，傳訊車主到案說明，將研擬以公共危險罪嫌送辦。依刑法第185條第1項：「損壞其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。」

位在苗栗市經國路旁的貓裏喵親子公園，內設有溜滑梯等遊樂設施，啟用後，常吸引家長帶小朋友前往遊憩，也是苗栗市最受歡迎親子玩樂天堂。

有民眾在公園內拍到兩名年輕人騎電動機車翹孤輪，甚至用機車大玩翹翹板，民眾將影片PO上臉書社群「苗栗大小事」引發熱議，有些網友指責這兩名年輕人玩得有點過火，不顧小朋友安危。

苗栗市長余文忠表示，年輕人在貓裏喵親子公園內翹孤輪，甚至用機車大玩翹翹板，這種行為相當不允許，也危及到小朋友的安全，若要競技應到競技場所去，將請苗栗警方加強巡邏。

苗栗市公所指出，苗栗縣公園管理自治條例第18條規定，由管理機關處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

