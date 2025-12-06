親子共享彰化「香山野餐咖啡趴」時光

▲今日開幕活動現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】為推廣戶外休閒與親子同樂，彰化市公所於今（6）日上午10點至下午3點半，在香山步道．東方公園內廣達2千多坪的草皮上舉辦「野餐咖啡趴」活動，吸引了6百多位攜家帶眷的親子們或偕親朋好友參加，在草皮上的帳篷下舖上野餐墊，作伙品嚐美食、看舞台表演，聆聽悠美的樂曲，度過愉快的週休假期。

▲市長林世賢（後排右2）與參山國家風景管理處副處長廖錫標（後排右1）和表演的小朋友合照。

此次活動內容精彩豐富，舞台表演特邀多組表演者帶來音樂、舞蹈、氣球秀、烏克麗麗、手指鼓以及神祕的魔術表演，讓現場充滿歡樂的節奏，另安排了親子闖關遊戲、實用咖啡沖泡教學及親子植栽DIY，上下午各舉辦一場。

此外，公所更推出超值優惠方案，在現場現購面額250元的消費劵，即可在現場的美食攤位兌換到價值250元的美食，另持面額999元的野餐劵套組，即輕鬆備齊享用價值1200元的野餐，公所並再加贈三選一的精美野餐墊、野餐籃或摺疊椅。

▲吸引了6百多位攜家帶眷的親子們野餐、品嚐美食、看表演。

園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成一個綠林休憩生態園區，這幾年陸續有獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲佇足繁衍，同時搭配不同季節共同構成花卉和蝴蝶共舞的美麗景致，加上園內廣達1800坪大草坪，綠草如茵，視野寬敝，已然成為適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會的絕佳聖地。

彰化市長林世賢表示，香山步道東方公園經過整建後，擁有更優美的環境與廣大草坪，非常適合舉辦大型戶外活動。希望透過這次結合野餐、咖啡、表演及美食的盛會，讓市民朋友能暫時拋開煩惱，與家人朋友一同親近自然，度過一個充滿溫馨與歡笑的週末。（照片／記者廖美雅翻攝）