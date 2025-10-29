親子共享歌仔戲魅力 紙風車藝術卡車帶來全新看戲體驗

「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」將結合台灣三大優秀兒童歌仔戲團隊巡迴六鄉鎮。（紙風車文教基金會提供）

臺灣兒童歌仔戲再創新形式，10月31日起將搭乘「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」巡演六鄉鎮，把傳統藝術帶進偏鄉。此次「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」由文化部指導補助，臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手主辦，特邀全國最優秀的兒童歌仔戲團隊參與演出，讓大小朋友都能近距離感受歌仔戲魅力。

臺灣歌仔戲推廣基金會指出，兒童歌仔戲以劇情、曲調及編排都特別針對孩子設計，透過有趣故事和孩子能理解的語言，引導他們輕鬆接觸傳統藝術。基金會董事長林茂賢表示，這次巡演將直接抵達孩子家門口，結合紙風車藝術卡車的機動性與便利性，讓偏鄉孩子也能享受專業舞台演出，培養未來對歌仔戲的興趣。

廣告 廣告

兒童歌仔戲透過有趣故事和孩子能理解的語言，引導他們輕鬆接觸傳統藝術。（紙風車文教基金會提供）

「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」自2014年起便秉持「孩子不能來、我們去」理念，以可在10分鐘內完成舞台變形的卡車演出方式，突破硬體限制，將藝術帶入各地聚落。此次與兒童歌仔戲合作，是首次結合兩大兒童藝術品牌，意義重大，期盼未來更多團隊攜手推廣親子歌仔戲。

巡演將邀請國內三大優秀兒童歌仔戲團隊輪番演出，並安排互動熱絡的精彩劇碼。11月2日桃園場次將是藝術卡車巡演全國第300場演出，12月12日至13日嘉義、臺南壓軸演出更融入祈求臺灣風調雨順的祝福，為活動增添多元意涵。週末場次還特別提供戲服、妝容與身段體驗，重現廟口看戲的熱鬧氛圍，讓親子共享美好回憶。更多演出資訊可至「財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會」臉書粉絲專頁查詢。

更多鏡週刊報導

阿信化身「北投金城武」開直播嗨翻五迷 欠奶茶一首歌終於還債

坤達捲閃兵風波 暫退《綜藝玩很大》主持棒

姚元浩也沒當兵！ 親曝「被驗退」苦衷：連警察夢都碎了