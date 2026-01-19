親子共創迎新春！ 西螺福興宮燈會串聯雲彰近60校畫5000盞燈籠

〔記者李文德／雲林報導〕今年西螺福興宮「西螺媽祖迎春燈會」將規模擴大，串聯雲林西螺、二崙、崙背、莿桐、斗六及彰化二水、埤頭、溪州、竹塘等鄉鎮，集結近60所中小學及學齡前親子共同參與彩繪燈籠創作近5000顆，將於延平老街、建興路、福興路等主要街道與數萬盞太平媽傳統鼓仔燈、糖果燈同步點亮。廟方表示，歡迎民眾元宵佳節前來賞燈。

西螺福興宮每逢春節都會舉辦燈會，7年前為讓民眾們共享喜慶，發起彩繪燈籠活動，邀請彰化、雲林等地，濁水溪南北兩岸國中小、民眾繪畫燈籠，如今已成為廟方傳統，由於燈會燈籠延平老街周邊將近兩公里，更被譽為「濁水溪沿岸年度最盛大、最具浪漫氣息」春節燈會。

董事長楊文鐘表示，為展現對兒童美術教育與文化傳承重視，邀請第59屆國軍文藝金像獎銀像獎得主蘇慧棉、雲林文化藝術貢獻獎得主高惠芬、重要水墨與水彩創作者湯嘉明、萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧等4人，共同為作品把關。

蘇慧棉表示，評選過程中看見家長陪伴創作，孩子們透過畫筆訴說故事、想像與情感，也寄託對新年的祝福與願望，當這些充滿手繪溫度的燈籠高掛廟埕前，匯聚成溫暖燈海，令人深受感動；高惠芬指出，今年整體作品水準明顯提升，顯示孩子對比賽的重視。

楊文鐘表示，獲獎名單預計除夕晚會公告，並在3月3日元宵燈會頒獎，感謝所有參與者們，邀請海內、外信眾與全國各地在元宵佳節一起來西螺觀賞最美、最盛大浪漫的彩繪燈籠光廊。

