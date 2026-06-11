親子共融遊憩新亮點 關西鳴鳳公園三期剪綵啟用

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縣長楊文科與各界貴賓共同見證嶄新公園正式剪綵啟用。





關西鎮「鳴鳳公園第三期改善工程」11日舉辦完工典禮，關西鎮首座特色公園正式亮相。縣長楊文科與各界貴賓及鄉親朋友共同見證嶄新公園正式剪綵啟用。本次改造特別融入在地礦業文化元素，楊縣長也親自體驗公園設施，嘗試挑戰攀岩坡，大讚新設施好玩又安全。

關西鎮長陳光彩表示，感謝縣長楊文科重視地方建設，給予經費及政策支持，讓鳴鳳公園順利完成改善工程，成為融合在地文化、親子遊憩、樂齡健康及寵物友善空間的全新地標。鳴鳳公園改善後，不僅提升地方公共設施品質，也展現縣府與鎮公所攜手推動宜居環境的成果，未來這裡將成為鄉親休閒、運動及親子同樂的重要場所，讓不同年齡層的民眾都能在安全、舒適的環境中享受戶外生活。

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工務處長戴志君說，鳴鳳公園第三期改善工程總經費為4,176萬8,680元，其中縣府補助2,145萬元，關西鎮公所自籌2,031萬8,680元。工程於114年2月28日開工，並於115年5月14日順利竣工。由於關西過去是石灰石礦業的重要產地，赤柯山（又稱石山）承載著地方產業發展的歷史記憶，因此這次改造特別將礦業文化元素融入兒童遊戲場及公共空間設計之中，擁有4大亮點核心，包含建構石山主題特色兒童遊戲場、優化樂齡體健區及籃球場、環狀步道及人本友善公園營造、毛小孩樂園。

特色兒童遊戲場以石山礦業文化為主題，採分齡與混齡設計，提供孩子安全、多元且富有探索性的遊戲空間。同時，因應關西長者運動需求，強化樂齡體健設施，提供肌耐力訓練及日常活動空間，並改善既有籃球場，打造青年學子運動交流的場域。增設環狀步道、扶手及護欄，導入無障礙通用設計以提升各區域連結性與使用安全；也特別規劃寵物專屬活動空間，讓飼主能安心陪伴毛小孩活動，營造更加友善、多元的公共環境。

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