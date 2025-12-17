親子共讀好處多！透過一本繪本，開啟孩子語言與情感的大門

親子共讀透過真實互動為孩子奠定語言、認知與情緒發展的關鍵基礎，是0～6歲腦部成長最重要的學習方式。

作者 / 張中維藥師

在數位媒體充斥的時代，陪孩子一起看書或講故事，可能比以往更顯珍貴。親子共讀不只是「唸書給孩子聽」，更是一種互動式的學習與情感交流。越來越多科學研究證實，從嬰兒時期開始進行親子共讀，能有效促進語言能力、提升專注力，並且強化親子關係。這不僅是語言學習的關鍵基礎，也會長遠影響孩子的學習力與人際互動。

語言發展從出生就開始：早期刺激影響終身能力

嬰兒的語言發展，其實從出生開始就啟動。嬰兒藉由聽聲辨位、觀察嘴形、模仿語音、學習語意，進而建立語言理解與表達的能力。這整個過程，需仰賴大量的語音刺激與即時互動。

在語言學習的黃金期（0至6歲）中，大腦會透過重複的語音輸入與社會互動，不斷強化神經連結，最終讓孩子能將聲音與意義結合，進而學會表達、提問與溝通。而這些神經發展的基礎，都需要「人在場」的互動才能建構，因此共讀比單純讓孩子聽CD或看螢幕更有效。

親子共讀的真正價值，不只是在讀書

親子共讀的核心，不在於「讀」的動作，而是「共」這個字。真正有益發展的共讀，重點在於家長與孩子之間的眼神、語調、表情與反應。





例如，當家長一邊唸繪本、一邊指出圖片中的角色或動作，孩子會觀察家長的嘴型與語氣，並嘗試模仿、回應，這些來回的互動，正是語言與社會情感能力養成的核心。





研究指出，透過親子共讀，家長能更細緻觀察孩子的語言發展階段，並給予適時回應，這也有助於減輕育兒壓力，提升正向教養的行為模式。

不同年齡的共讀技巧與重點對話式共讀：不只是唸，而是「聊」故事

所謂對話式共讀，是在唸書時加入開放式問答，鼓勵孩子參與。例如家長可以問：「這隻小狗在做什麼？」或「你覺得接下來會發生什麼事？」即使孩子還不會說話，家長也可以模擬回答，並給孩子一些思考空間，這樣的互動會激發語言理解與表達能力。

延伸式提問：從書本連結到真實生活

共讀不應只停留在書本內容，也可以延伸至生活經驗。當繪本講到下雨天，家長可以接著問：「你記得上次我們出去玩碰到下雨嗎？」這樣的對話有助於孩子將語言與經驗連結，加深理解與記憶。

適齡閱讀策略：依發展階段選擇共讀方式

不同年齡的孩子共讀方式也有所不同。1歲半以前的孩子以「物品命名」為主，例如：「這是杯子」、「這是狗狗」；1歲半至2歲可加入動作詞與簡單句子；2歲以上的孩子則可以開始引導他們用完整句子表達想法。





此外，也建議依孩子的專注力調整每次共讀的時間，例如年幼兒童每次約5至10分鐘即可，避免因孩子坐不住而讓家長產生挫折感。

每天十分鐘就足夠，關鍵是「持續」

不少家長會擔心工作忙碌、時間有限，其實根據專家建議，每天只要10至25分鐘的親子共讀，就足以發揮長期效果。這段時間可切割成多段進行，例如早上起床後唸3分鐘、下午放學後唸5分鐘、睡前再唸幾頁，重點在於每天都固定進行，讓孩子建立穩定的閱讀習慣與儀式感。

親子共讀的三大益處：說話力、親子情與認知力同步提升

從醫學角度來看，親子共讀的好處不只在於語言學習，其延伸影響包含：

促進語言與閱讀能力：包括語彙累積、句構理解、語感建立，為未來學業表現打下基礎。

建立親子依附關係：透過每天固定的共讀時間，孩子會感受到被陪伴與重視，心理安全感也隨之提升。

降低教養壓力與行為問題：研究顯示，共讀可提升正向教養行為，也讓家長更能理解孩子的需求與表達。





無論是增進語言能力、強化認知表現，還是培養情緒穩定與親子關係，這項看似日常的親子活動，其實正默默地形塑孩子未來的學習力與人際力。家長不必擔心技巧是否完美，重要的是——每天都願意為孩子打開一本書，說一個故事，聊一段生活。



