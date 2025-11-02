親子同樂Fun享北屯最Chill週末 紙風車劇團熱力開演
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025台中市民野餐日今(2)日在全市29區、共30處地點同步登場，市府民政局攜手北屯區公所在四張犁公園打造「椪柑親子嘉年華」，邀請紙風車劇團帶來經典兒童劇《深海魚劇場》，帶領大小朋友展開奇幻冒險，現場還有多組表演團體輪番演出，以及椪柑市集和閱讀體驗，截至中午已累計逾1.6萬人次湧入，盡情享受草地野餐的魅力。民政局長吳世瑋出席活動與野餐民眾同樂，共度輕鬆愜意的野餐時光。
▲紙風車劇團帶來經典兒童劇《深海魚劇場》與民眾同樂。
吳世瑋指出，今年野餐日呼應「台中綠美圖」試營運，以「草地閱讀」為主題，號召市民攜帶喜愛的書籍前來野餐，不僅鼓勵市民親近綠地、更是促進情感交流的活動。今天北屯場看到許多市民攜家帶眷踴躍參與，並攜帶往年的紀念野餐墊參加，實踐物品重複使用、減少浪費，也期望大家透過野餐日的參與，不僅享受幸福生活，也將永續理念融入日常生活，讓每一次活動都成為市民體驗綠色生活與城市文化的美好時刻。
北屯區長陳宗祈表示，11月正值大坑椪柑盛產期，為推廣北屯在地優質椪柑品牌，此次活動也規劃「食農小學堂」及「食農市集」，並結合食農教育推出「百變柑橘的一生」體驗活動，包含闖關集章遊戲、快問快答及手作體驗等，讓民眾在趣味互動中認識椪柑的成長過程。現場還有北屯最Q萌吉祥物「椪柑猴・一橘棒」與大家熱情互動，讓市民在享受野餐的同時，也能支持在地農產品，並將北屯特色推廣到各地。
北屯區公所說明，今日活動由紙風車劇團帶來經典兒童劇《深海魚劇場》，故事結合環保教育與閱讀推廣，透過生動角色呈現繽紛海底世界，帶領大小朋友潛入夢幻深海，展開一場寓教於樂的奇幻冒險。劇中並融入草地閱讀及品嚐香甜椪柑的體驗，讓觀眾在欣賞精彩演出的同時，感受閱讀與在地農產的魅力。此外，活動現場還有陳亞琦Kiki、追追說故事、加一吉他及黃文龍爵士樂團等團隊輪番演出，為大小朋友帶來充滿歡笑與音樂的草地時光。
北屯區公所補充，除精采表演外，下午登場的「草地閱讀區」由市立圖書館意啟故事志工劇團與大雅小猴子故事劇團接力演出《這是誰的？》與《三隻小豬的真實故事》，以活潑生動的方式引導孩子們體驗閱讀樂趣，並穿插小丑氣球派對互動，現場掌聲與笑聲不斷。此外，四張犁圖書館也在現場設置宣導攤位，民眾可申辦超萌的「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，讓閱讀生活增添可愛氛圍。
