親子園遊會變身安全教室 西螺警進校園強打交通防詐雙宣導

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】二崙鄉立幼兒園日前在永定國小舉辦園遊會，雲林縣警察局西螺分局把握親子齊聚時機進校宣導，結合交通安全與反詐騙重點，以生活化案例向家長與孩童傳遞「安全不能等、詐騙不能信」的觀念，讓園遊會不只熱鬧，更成為守護家庭平安的重要一課。

西螺警進校宣導，園遊會變身交通防詐課。(記者廖承恩翻攝)

二崙鄉立幼兒園園遊會活動於永定國小熱鬧登場，現場聚集眾多家長與孩童，笑聲不斷。西螺分局也進駐活動會場，透過互動式宣導與實例說明，將交通安全與防詐騙觀念融入活動中，期盼從家庭與校園出發，向下扎根、向外擴散，提升整體社區安全意識。

廣告 廣告

警方指出，交通事故往往發生在一時疏忽，因此特別強調「不超速、不逼車、不無照」等核心守則，提醒駕駛人切勿為了搶快而闖紅燈、蛇行或忽略行車距離，機車騎士更要遵守速限、注意路況，才能避免憾事發生，守住回家的那條路。

在日常細節宣導上，西螺分局也直言「安全帽不是裝飾品」，呼籲騎乘機車務必配戴合格安全帽並確實扣好；行人過馬路應走斑馬線、不滑手機、不闖紅燈；此外，轉彎前三秒打方向燈，是對其他用路人的提醒，也是降低路口事故的重要關鍵，簡單動作卻能救命。

警方推動安全宣導，讓親子安心生活。(記者廖承恩翻攝)

除交通安全外，警方也針對近期層出不窮的詐騙手法進行說明，指出假投資、假客服、假官方網站與釣魚連結仍是主要詐騙樣態。警方提醒，政府機關不會以簡訊或電子郵件要求點擊連結，更不會要求操作ATM或網路銀行轉帳，凡是要求提供帳密或匯款者，務必提高警覺。

西螺分局強調，預防詐騙請牢記「一聽、二掛、三查證」，先聽清楚內容、立即掛斷電話、再撥打165反詐騙諮詢專線或查詢「打詐儀錶板」確認資訊真偽。警方期盼透過貼近生活的宣導，讓安全觀念在親子心中生根，共同打造安心、放心的生活環境。