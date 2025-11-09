親子宅也可以很大人感!台中90坪透天別墅自然光影與個性灰一起優雅共舞

編輯 張若蓁｜圖片提供 臣田設計

小編帶你看好宅

親子宅除了五彩繽的童趣氛圍，其實也可以規劃的很有大人感!這間位於台中的坪透天別墅，就是臣田設計為屋主一家四口所規劃的新家。整個空間跳脫傳統對於親子宅的印象，改以黑、白、灰三色交織沉穩簡約氣息，讓成熟迷人的大人感陪伴溫馨日常。



建築一樓以公領域定調，客廳色彩以黑色為主軸，大理石電視牆、黑玻拉門與灰色地坪奠定沉穩氣息，最後再以白色沙發點綴其上，既模糊了場域界線，也創造出舒適從容的會客情境。餐廚空間以黑玻拉門佐石材分隔，通透視覺在隱私與雙面採光間取得平衡，也避免油煙疑慮。餐廚內部則翻轉黑與白的比例，以白色為基底，創造清爽明亮感受，深色廚具則提升清潔的便利性，烹飪、用餐的環境更貼合需求。



主臥室以飯店式套房概念設計，整體先透過深色調鋪陳，透過色彩心理舒緩五感的緊繃。小書桌擁有充足的插座與收納，機能最大化。獨立更衣間為方便搭配與辨識色彩，改以輕淺灰調為主，開放式衣櫃與黑玻門片櫃修飾狹長空間，廊道盡頭則規劃寬敞的梳妝台，讓日常穿搭成為一種享受。次臥存在樑壓床疑慮，因此選擇於床頭處規畫收納並將床鋪順勢向前推移，強化實用性也避免風水疑慮。側邊書桌與櫃體以異材質拼接與跳色呈現，強烈的對比創造律動感。其餘臥室則根據使用者喜好設計，每位家人都能擁有一個療癒的獨處空間，讓家成為守護一家人的堅強堡壘。



小編的最愛

通往二樓的樓梯以懸浮設計呈現，當日光灑落呈現出多變的光影效果，輕盈視覺也化解樓梯對空間感與採光的壓縮性，電梯部分則選用與牆面相似色彩的門片，透過色彩調和，美觀又實用。

臣田設計／黃獻翬

地址：台中市南屯區永春路32-4號

電話：04-24729922

Email：ct.archarea@gmail.com

網站：http://www.archareadesign.com/

