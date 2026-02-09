親子宅這樣規劃！ 三道防護網守護居家安全

一場疫情讓國人待在家裡的時間變長，對於家有小小孩的父母來說也是一大考驗。身為雙寶媽的時尚部落客小閃在《不芷懂保險》節目中分享她的親子宅設計巧思，首重安全的她，裝潢之初特別請設計師把所有插頭遮蔽，玄關、抽屜也都加高到90-110公分，讓還在學走路的小小孩碰不到。此外，公共空間全採開放式設計，家具選擇圓弧、沒有邊角的，極力維護居家安全。

至於居家要如何保持整齊？小閃笑說：「居家整潔不是媽媽一個人的責任！」因此她在家中買了很多收納櫃，會在每一個櫃子外貼上標籤紙，由於小孩還看不懂國字，因此標籤除了國字外，也會畫上圖示，教小孩玩完玩具就要收回到對應的抽屜裡，既能保持居家整齊又能掌握良好機會教育時機。

關於居家用電安全，小閃也說，當時購入屋齡15年的新家時，就已將所有電器管線全換，希望延長管線壽命，同時也提醒大家，插頭除了要保持乾燥之外，也要定期擦拭，因為要是囤積太多灰塵，容易造成積汙導電現象，進而讓電線短路著火非常危險。

另外小閃也認為，「好好使用電器」算是居家用電安全第一道防護，安裝「住宅用火災警報器」則是第二道防護，透過警示聲響為家人多爭取一些逃生時間，最後一道防護網則是投保「住宅火災保險」，真的不幸發生意外時可以得到財產損失補償。

新安東京海上產險表示，一般「住宅火險」，是民眾辦房貸時的必要文件，當不幸發生火災時，房子建築物本身和房子裡的家電動產，可以獲得部分賠償，另外，臨時的住宿費、搬遷費用，甚至生活不便金也可以得到理賠。所以特別建議民眾，不管房子還有沒有房貸，房子幾乎是民眾一生中最大的資產，不怕一萬只怕萬一，就算房貸已繳清，沒有被強制要求投保，還是建議大家要投保最基本的「住宅火險」，守護自己的房產。



