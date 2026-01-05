親子家庭共創歡樂記憶！30 坪中古屋大改造，放進孩子最愛的溜滑梯和小球池！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 蟲點子創意設計

約 30 坪的中古屋，在設計師大規模的重整下，以親子共享空間為設計出發點，盡可能放大公共領域，讓全家人擁有了一起閱讀、工作、使用電腦的大型書房。此外，更將孩子最愛的溜滑梯和球池放進家中，讓客廳成為孩子最愛的遊戲場，完美實現了一家四口的期待，創造出滿盈家人歡笑的簡約風居家！



在設計之初，因原始建築基地不夠方正，零碎的格局和走道，也造成空間和動線的使用浪費。因此，設計師將隔間全面拆除、打掉重練，釋放中段空間做為全家人的公共空間，其他功能則集中於兩側，也位移了廚房位置，讓視野和採光的效益能夠放到最大。



設計師在玄關規劃落塵區，並巧妙地將寬大的柱體轉化白板牆，讓孩子可以自由塗鴉創作；而換鞋椅與吊衣機能設定於側邊，實現有效率又俐落的入門動線。另一方面，設計師藉由廚房、餐桌與長書桌的機能整合，形成最重要的居家互動區域，飲食、閱讀、陪孩子畫畫、寫作業等活動，都能在此輕鬆進行。



電視牆與溜滑梯合併設計，側邊小樓梯加入鐵件圓管扶手提升安全性。另外，溜滑梯最下方的小球池，增加遊戲時的趣味性，也運用內凹空間打造展示區。電視牆後方的小空間可以作為儲物區，更能化身為孩子的「秘密基地」，將來不需要溜滑梯時，還可以將門片封起，形成獨立完整的儲藏室。而在小孩房的規劃部分，設計師先設定為一個較大的空間，未來也具有分為兩房的彈性可能。

書房以能容納一家四口同時使用為目標，因此配置了大幅度的書桌檯面，並預留日後加裝拉門的彈性。後方鐵件書架結合活潑的跳色，帶來童趣感，實現具有溫度的生活場景。

