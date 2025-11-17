親子席地共繪秋日客家風景 「2025客畫入微」新客家園區溫馨落幕

高雄秋日的午後在絢麗筆觸中展現動人光景。「2025客畫入微親子共畫活動」高雄市新客家文化園區繽紛登場，吸引逾 200 名親子到場席地創作，在微風中揮灑色彩、感受園區自然生態的魅力。現場結合闖關遊戲、親子表演與客家文化體驗，笑聲與歡呼聲此起彼落，營造熱鬧又暖心的假日氛圍。

↑圖說：小朋友沉浸於共畫時刻，在畫紙上盡情繪出對園區的獨特想像。（圖片來源：高雄市客委會提供）

活動在園區「愛河童盟」親子共融遊戲場展開，高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，「客畫入微」不僅展現客委會與基金會多年推動客家文化的成果，更讓民眾在創作中親近客庄文化。她強調，未來將持續打造親子共學與友善交流的文化場域，讓客語與客家文化更自然融入家庭生活，邀請市民持續參與後續活動，共同為文化傳承注入活力。

↑圖說：客語闖關活動熱鬧滾滾，小朋友開心學習客語詞彙。（圖片來源：高雄市客委會提供）

活動開始後，由園區專業導覽志工帶領親子漫步綠意空間，認識園區建築特色與客家文化底蘊，也為孩童的寫生創作提供豐富靈感。此外，深受孩子喜愛的「客語闖關遊戲」讓小朋友在趣味挑戰中學習客語，邊玩邊學，現場氣氛活力滿滿。楊瑞霞指出，園區大樹成蔭、環境友善，是孩子奔跑、探索與創作的理想空間，「客畫入微」更替遊戲場添上一筆新的文化記憶。

↑圖說：壓軸的抽獎活動，再現活動高潮，讓小朋友滿載而歸。（圖片來源：高雄市客委會提供）

舞台節目同樣熱鬧精彩，由 DJ 以客家旋律混搭 KPOP 節奏，帶來動感滿分的表演，大小朋友紛紛隨節拍擺動；繽紛氣球秀讓小朋友驚呼連連。活動最後，由楊瑞霞主委親自參與的抽獎活動掀起全場高潮，親子們滿載而歸，為這場洋溢文化魅力與親子互動的活動畫下完美句點。

