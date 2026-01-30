親子必衝！超人力霸王2/7起現身港都 高雄冬日遊樂園玩法全攻略

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，地點橫跨愛河灣與高雄港16至18號碼頭。高市府提供



高雄春節檔期又有親子新去處！年度觀光活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，地點橫跨愛河灣與高雄港16至18號碼頭。今年主打「超人降臨港都」，邀來日本超人氣英雄IP「超人力霸王」，從大型水上氣膜、夜間燈光秀到見面會與碼頭樂園，一次包辦吃喝玩樂，成為春節前後親子出遊熱門選項。

今年適逢超人力霸王60週年，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡將首度以大型水上氣膜形式現身港灣，分別設置在高雄流行音樂中心音浪塔前，以及珊瑚礁群好望角，白天好拍、夜晚搭配燈光更有氣氛，將成為新一波打卡熱點。

除了拍照亮點，高雄港16至18號碼頭也將化身「歡樂碼頭樂園」，設置機械遊具、氣墊設施與餐飲市集，並規劃超人力霸王見面會，讓不少爸媽直呼「小孩一定走不開」。燈會期間每週還有親子互動舞台、寫生與著色比賽、消費抽獎，以及結合運動體驗的活動，從幼兒到國小生都有得玩。

夜間部分，高雄流行音樂中心與高雄港旅運中心每天都有燈光秀輪番上陣，替港都夜景增添不少看頭。不過提醒民眾，活動期間愛河灣周邊道路每日14時至22時將實施交通管制，建議多利用捷運、輕軌或公車前往，避免塞車掃興。

另外，今年活動再度和便利商店合作，推出一系列超人力霸王聯名商品。2月4日起，全台門市將陸續換上聯名杯身，2月11日推出Q版造型杯塞，元宵節前夕再加碼推出造型拍拍燈手環，無論是賞燈或拍照都相當吸睛。

