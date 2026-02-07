「親子性平小旅行」開放報名即秒殺 參與家庭一致好評

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】迎接農曆新年，台中市家庭教育中心別出心裁推出過年前首檔走讀活動，以「逛市場、聊性平、話家庭」為主題，於2月4日至6日一連三天辦理「親子性平小旅行」，活動一開放報名即秒殺額滿。此次結合台中第四市場與建國市場的在地導覽資源，透過實地參訪、手作體驗與主題講座，引導親子家庭在年菜採買的生活情境中，學習性別平等與理性消費的核心概念，獲得參與家庭一致好評。

▲建國市場老闆熱情介紹臘肉製作過程。

教育局長蔣偉民表示，市場是最貼近生活的公共空間，也是家庭分工與性別角色最真實的縮影。透過親子共同走入市場、參與體驗與對話，能有效拉近性別平等與家庭教育之間的距離，讓孩子在日常生活中自然學會尊重、合作與責任共享，同時也協助家長重新思考家庭決策中「平等參與」的重要性。

台中市家庭教育中心指出，活動首先安排親子家庭走訪建國市場，由「市場媽媽導覽團」帶領認識市場的歷史脈絡、攤商文化與年節採買特色，並引導親子觀察年菜選購時的價格差異、需求評估與資源分配，讓孩子理解家庭消費並非單一角色的責任，而是需要溝通與討論的過程。透過實地走讀，親子不僅感受到市場濃厚的人情味，也學習在有限預算下做出理性、共同的消費選擇。

此外，家庭教育中心也在活動中安排孩子們化身「小小廚師」，在第四市場體驗芝麻糕甜點手作課程，並在成品中撒上台中在地食材麻薏粉，讓孩子從食材到料理親身參與。多位家長分享，透過「親子性平小旅行」，孩子學會一起討論、共同採買年菜是一件幸福的事，也讓家庭重新看見「過年不是只有媽媽的事情」。

家庭教育中心說明，活動中同時邀請台中市家庭教育輔導團輔導員、北勢國小洪銘鍵老師，透過貼近生活的案例，引導家長與孩子共同思考「誰來決定年菜內容」、「誰負責採買與準備」、「家庭事務如何分工」以及「共親職」等議題，讓性別平等不再只是抽象口號，而是能被討論、被實踐的日常生活行動。

台中市家庭教育中心表示，「親子性平小旅行」不僅是一場迎接新年的暖身活動，更希望成為親子家庭共同學習、共同成長的起點，讓性別平等從家庭出發，為新的一年注入更多友善、多元與平權的力量。後續將持續推出第二梯、第三梯次活動，歡迎市民朋友持續關注「台中市家庭教育中心」臉書粉絲專頁及LINE官方帳號，掌握最新課程與活動資訊。