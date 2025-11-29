親子成長班圓緣 戲劇啟發環保行動

同樣在馬來西亞，還有這場愛護地球的環保行動，慈濟馬六甲分會，親子成長班，小朋友透過戲劇跟手語演繹，強調地球受毀傷了，因此要用具體行動呵護我們的大環境。

「當你們亂丟垃圾，空氣被汙染，河川變髒，我好難受。」

來自地球媽媽的控訴，人類亂丟垃圾所帶來的破壞。慈濟馬六甲分會親子成長班學員們，在圓緣日透過戲劇和手語演繹，提醒大家珍惜用水，減塑和落實資源分類，以行動愛地球。

親子班學員 林清洤：「我們都要有點保護地球的責任，有些可以環保的東西，就不要馬上丟進垃圾桶，要拿去環保。」

親子班學員 連晨曦：「少用塑膠袋，分類垃圾。」

「我很高興，他還是願意來，陪我一起出席這個活動。」

一年來，家長陪伴孩子一起上課，不僅看到孩子的成長，自己也收穫了愛與感動。

家長 林協鋒：「他有慢慢在受這個環境所感染，有學會感恩，在家裡也會跟家人多一點的互動。」

同一天，慈濟青少年們以一場音樂會，奏響了愛與感恩的樂章。

慈少 李敏蔚：「你的心中有愛，你的眼中才會無礙這樣子，學會要怎樣跟家長更好地溝通，然後還有就是，怎樣去關懷身邊的人。」

捐出竹筒，再雙手合十，虔誠祈禱 ，親子班孩子和慈少們在感恩與祝福中，圓滿了一整年的課程，也是他們成長的見證。

