親子揪團來打怪！紙風車客語劇《燈怪》連3晚點亮安平

《燈怪》透過生動劇情與人偶演出，融入客家語言元素，台南市長黃偉哲(左2)、政院客委會副主委范佐銘(左3)邀請大家來看戲。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大小朋友最期待的紙風車劇團再度來到台南！由行政院客家委員會攜手紙風車劇團全新打造的2025客家親子劇《燈怪》，將於12月26日至28日連續3天、每晚7時，在南市安平區安億路路外停車場熱鬧開演。今(17)日在永華市政中心暖身宣傳，市長黃偉哲親自推薦，邀請大家一起到安平「打怪」，在歡笑中感受奇幻又溫暖的客家文化。

這次演出客語使用比例創新高，搭配字幕與情境設計，讓孩子自然「聽得懂、說得出口」。現場更準備3000支螢光棒，邀請觀眾化身海底星光，與舞台互動同樂。

黃偉哲表示，《燈怪》是一齣寓教於樂、深受親子族群喜愛的戲劇作品，誠摯邀請爸爸媽媽、阿公阿嬤帶著孩子3天都來同樂，走進紙風車打造的奇幻世界。他也提醒民眾提早入場，準時於晚間7時欣賞演出，共度難忘的親子夜晚。

《燈怪》由客委會與紙風車劇團攜手打造，透過生動劇情與人偶演出，自然融入客家語言與文化元素，讓孩子在觀賞戲劇的同時，輕鬆接觸客語、認識多元文化，讓文化教育在生活中扎根。

行政院客委會副主委范佐銘說，《燈怪》故事精彩、節奏明快，適合全齡觀賞，感謝台南市政府大力支持，期盼透過戲劇拉近民眾與客家文化的距離。

台南市客委會表示，活動期間每日下午4時起，還有「客家×原住民×在地×小農市集」，集結台南特色小吃、青農新鮮直送的優質農產，以及客家與原住民特色美食一次滿足，從下午逛到晚上看戲，讓安平連續3天熱鬧不間斷。詳情請上南市政府客家事務委員會官網 查詢。

