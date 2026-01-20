親子決裂！布魯克林踢爆貝克漢夫妻「用謊言維護形象」 遭爸媽操控一輩子：不想和解

英國「足球金童」大衛貝克漢與妻子維多莉亞陷入紛爭！他們的26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Peltz Beckham）沉默多年後，在19日透過Instagram發布驚人長文，首度公開證實並詳述他與父母之間的嚴重裂痕。他指控父母多年來操縱媒體、試圖破壞他與妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz Beckham）的關係，並明確表示「我不想與我的家人和解」。

控訴父母操縱媒體、破壞婚姻

布魯克林在聲明中寫道：「多年來我一直保持沉默，並盡一切努力將這些事情保持在私領域。不幸的是，我的父母和他們的團隊持續向媒體爆料，讓我別無選擇，只能為自己發聲，說出那些被印出來的部分謊言的真相。」他表示：「最近，我親眼目睹了他們為了將無數謊言放入媒體，不惜付出任何代價，主要犧牲無辜的人，只為了維護他們自己的表象。」更直指父母一生都在試圖破壞他的人際關係，從未停止。

貝克漢家庭對外形象極佳，但布魯克林自爆其實都是表象。（圖片來源：IG brooklynpeltzbeckham）

細數婚禮前後爭端 從婚紗到姓名權

布魯克林列舉了多起事件，其中最引人注目的是關於婚禮的爭執。過往曾有報導指出，妮蔻拉拒絕在婚禮上穿維多莉亞設計的禮服，但妮蔻拉稱是維多莉亞的工坊無法及時完成。對此，布魯克林表示，妮蔻拉其實一直都很期待穿上那件禮服，維多莉亞卻在「最後一刻」取消了製作婚紗的計畫，儘管妮蔻拉必須緊急尋找新禮服。

布魯克林還指控，在婚禮前幾週，父母「反覆施壓並試圖賄賂我，要我簽署放棄我名字的權利」，而如果他真的簽署，將會影響他、他的妻子和他們未來的孩子。因此他拒絕這個要求，從而影響了父母的一筆收入，自此之後，貝克漢和維多莉亞對他的態度就再也不一樣了。

指控母親「劫持」第一支舞 父親生日會遭排拒

婚禮當天也發生相當尷尬的場面。布魯克林聲稱母親「劫持了我和我妻子的第一支舞」，當時他突然被叫上台，卻發現是維多利亞在等著和他跳舞，而不是原先預定好跟他共舞的妻子。更令他不悅的是，母親在所有人面前跳了「非常不恰當的舞」：「我一生中從未感到如此不舒服或屈辱。」

他跟大衛的關係也同樣每況愈下。他透露，去年為父親慶祝50歲生日時，他和妻子特地飛到倫敦，卻在飯店房間等了一週，試圖規劃與父親的相處時間，但對方拒絕所有見面的提議。大衛最終好不容易同意見他，但只能是在那個邀請上百名賓客、每個角落都有攝影機的大型生日派對上，而且妮蔻拉不能出席，對於兒子來說猶如「一記耳光」。

布魯克林稱妻子遭到大衛和維多莉亞排擠。（圖片來源：IG brooklynpeltzbeckham）

稱「貝克漢品牌」優先 脫離家庭後焦慮消失

布魯克林直言，自己其實已經忍受了一輩子：「我的家庭將公眾宣傳和代言置於一切之上。『貝克漢品牌』是第一位的，家庭的『愛』取決於你在社交媒體上發布了多少內容，或者你多快放下一切去參加、為家庭合照擺姿勢。」他反駁外界認為他被妻子控制的說法，並表示實際情況「完全相反」：「我人生大部分時間都被父母控制，我在巨大的焦慮中成長。這是我人生中第一次，自從離開我的家庭後，那份焦慮消失了。」

布魯克林還提到，他的弟弟們也曾被指示在社交媒體上攻擊他，並在去年夏天無預警地封鎖了他。去年媒體報導大衛和維多莉亞取消關注布魯克林時，他的弟弟克魯茲曾反駁：「不是真的。我媽媽和爸爸絕不會取消關注他們的兒子。讓我們搞清楚事實。他們醒來時發現自己被封鎖了，就像我一樣。」

大衛和維多莉亞目前尚未對兒子的公開指控發表任何評論。貝克漢夫婦除了長子布魯克林，還有23歲的二兒子羅密歐、20歲的三兒子克魯茲，以及14歲的女兒哈珀。這場全球最知名家庭之一的公開風波，預計將持續受到關注。

