親子泡泡好農市集 親子同樂力挺在地農友

▲親子泡泡好農市集中正國小熱鬧登場，陳光復與親子同樂力挺在地農友。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣長陳光復今（6）日下午來到中正國小「親子泡泡好農市集」，與大小朋友一起玩泡泡、逛市集，用實際行動支持在地農友，也肯定農民辛勤付出的成果，現場氣氛歡樂溫馨。

陳光復表示，為了增進親子週末相處時光，縣府特別結合多個單位共同辦理「親子泡泡好農市集」，讓爸爸媽媽能帶著孩子走出戶外，透過寓教於樂的闖關體驗遊戲，在歡笑聲中學習。活動內容結合食農、食魚教育，讓孩子認識五穀蔬果、基本營養知識與澎湖特色農產品，並透過「敲魚乾」體驗，讓孩子了解魚類構造與食物來源，進一步培養海洋文化與永續食魚的正確觀念。

廣告 廣告

陳光復說，澎湖受自然氣候影響，加上土壤條件較為貧脊，但在農友們用心耕耘下，仍成功栽種出許多優質農產品，包括草莓、青木瓜、小白菜、韭菜等澎湖在地好物。看到每位農友親手拿著自己栽種的蔬果，臉上洋溢自信與笑容，正是對土地最真摯的回饋，也展現出農友與土地之間深厚的情感連結。

陳光復也鼓勵民眾，選購具有「澎湖好農」標章認證的優質農產品，就是對在地農友最大的支持，同時也能吃得安心、吃得健康，一起共同用行動支持澎湖農業永續發展。