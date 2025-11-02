親子溝通放輕鬆 宋怡慧老師談「善意溝通」的力量
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為了協助家長更了解孩子、促進家庭中更良好的親子互動，由彰化縣親師家長協會主辦、彰化縣立秀水國民小學協辦，於昨（1）日下午特別邀請知名教育作家暨親職講師宋怡慧老師蒞校演講，主題為「親子溝通放輕鬆——善意溝通很簡單」，現場座無虛席，家長們反應熱烈，氣氛溫馨感人。
▲彰化縣親師家長協會理事長黃能哲(右)頒贈感謝狀。（圖／彰化縣親師家長協會提供）
宋怡慧老師以溫柔而幽默的語氣，帶領家長們重新思考「溝通」的真諦。她指出，親子間的對話，不一定要充滿理性分析或長篇大道理，有時候，只需要簡單的三句話，就能打開理解的門：「你是對的、辛苦了、我也是。」這三句話蘊含了接納、肯定與共感的力量，讓孩子感受到被理解、被支持，而不是被責備或否定。
▲秀水國小校長郭佳哲(左1)、尤雅慧督學(左2)、彰化縣親師家長協會創會理事長柯建麟(右2)、張瑞村教授(右1)與教育作家暨親職講師宋怡慧老師(中)等人合影。（圖／彰化縣親師家長協會提供）
宋老師也提醒家長，在面對孩子的行為時，試著用「同理心」與「善意」去解讀。她以生動的比喻說明：「從彰化到高雄，有人搭飛機，有人開車，也有人用走的。每個人都有自己的步調，只要願意走，往正確的方向前進，總是會到達目的地。」她鼓勵家長放下急躁與比較的心態，陪伴孩子以自己的速度成長，因為沿途也會有許多不同而珍貴的風景。
▲秀水國小校長郭佳哲(左1)、張瑞村教授(左2)、彰化縣親師家長協會理事長黃能哲(右4)與創會理事長柯建麟(右3)、尤雅慧督學(右2)等人合影。（圖／彰化縣親師家長協會提供）
演講尾聲，宋怡慧老師以真誠的分享與溫暖的言語，提醒家長「教育不是比快，而是比深」。在陪伴的路上，願每位父母都能用善意的眼光看見孩子的努力，用包容的心傾聽孩子的聲音，讓家庭成為最安全、最有愛的港灣。
彰化縣親師家長協會114年度親職教育講座「親子溝通放輕鬆——善意溝通很簡單」，不僅讓家長獲得具體實用的溝通技巧，更重新感受到親子關係中最核心的溫度——理解與愛。
