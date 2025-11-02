親子溝通放輕鬆 宋怡慧老師談「善意溝通」的力量

▲彰化縣親師家長協會於昨日特別邀請知名教育作家暨親職講師宋怡慧老師蒞校演講合影。（圖／彰化縣親師家長協會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為了協助家長更了解孩子、促進家庭中更良好的親子互動，由彰化縣親師家長協會主辦、彰化縣立秀水國民小學協辦，於昨（1）日下午特別邀請知名教育作家暨親職講師宋怡慧老師蒞校演講，主題為「親子溝通放輕鬆——善意溝通很簡單」，現場座無虛席，家長們反應熱烈，氣氛溫馨感人。

▲彰化縣親師家長協會理事長黃能哲(右)頒贈感謝狀。（圖／彰化縣親師家長協會提供）

宋怡慧老師以溫柔而幽默的語氣，帶領家長們重新思考「溝通」的真諦。她指出，親子間的對話，不一定要充滿理性分析或長篇大道理，有時候，只需要簡單的三句話，就能打開理解的門：「你是對的、辛苦了、我也是。」這三句話蘊含了接納、肯定與共感的力量，讓孩子感受到被理解、被支持，而不是被責備或否定。

▲秀水國小校長郭佳哲(左1)、尤雅慧督學(左2)、彰化縣親師家長協會創會理事長柯建麟(右2)、張瑞村教授(右1)與教育作家暨親職講師宋怡慧老師(中)等人合影。（圖／彰化縣親師家長協會提供）

宋老師也提醒家長，在面對孩子的行為時，試著用「同理心」與「善意」去解讀。她以生動的比喻說明：「從彰化到高雄，有人搭飛機，有人開車，也有人用走的。每個人都有自己的步調，只要願意走，往正確的方向前進，總是會到達目的地。」她鼓勵家長放下急躁與比較的心態，陪伴孩子以自己的速度成長，因為沿途也會有許多不同而珍貴的風景。

▲秀水國小校長郭佳哲(左1)、張瑞村教授(左2)、彰化縣親師家長協會理事長黃能哲(右4)與創會理事長柯建麟(右3)、尤雅慧督學(右2)等人合影。（圖／彰化縣親師家長協會提供）

演講尾聲，宋怡慧老師以真誠的分享與溫暖的言語，提醒家長「教育不是比快，而是比深」。在陪伴的路上，願每位父母都能用善意的眼光看見孩子的努力，用包容的心傾聽孩子的聲音，讓家庭成為最安全、最有愛的港灣。

彰化縣親師家長協會114年度親職教育講座「親子溝通放輕鬆——善意溝通很簡單」，不僅讓家長獲得具體實用的溝通技巧，更重新感受到親子關係中最核心的溫度——理解與愛。