親子溝通的技巧與地雷：如何了解子女所想，進一步修補關係？
文：簡志恩
對於天底下所有的父母來說，他們心中都有一個共同的疑問始終無人解答：「我兒子／女兒到底在想什麼？」
如果你也有一樣的困擾，我們先來看個小故事。
莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰：「鯈魚出遊從容，是魚之樂也。」惠子曰：「子非魚，安知魚之樂？」莊子曰：「子非我，安知我不知魚之樂？」惠子曰：「我非子，固不知子矣，子固非魚也，子之不知魚之樂，全矣。」莊子曰：「請循其本。子曰汝安知魚樂云者，既已知吾知之而問我，我知之濠上也。」
這段著名的「濠粱之辯」相信也是許多人求學時期必讀的文章，文中莊子所代表的是浪漫主義的思想，將自己的主觀思想和當下的感受，投射到自己所感知的一切外在世界。換句話說，在莊子的世界裡，魚快不快樂其實不是重點，而是莊子的「內心」快不快樂。
人天生就是「有限理性」的生物，我們解讀這個世界的時候不可避免地會參考自己的生活經歷、成長背景、價值觀念，從而形成「自我的見解」，進而導致我們每個人對於世界持著不同的看法，也有不同的活法。
簡而言之，「一個世界，各自表述」，在這樣的一個理論基礎下，我們要徹底地了解他人的想法，其實就比想像的要困難上許多，連朝夕相處的夫妻都有可能同床異夢了！更不用說親子之間。
也因此，我們需要花上更多的時間和心力去和子女溝通，了解他們所思所想。本篇文章將層層剖析具體作法。
你以為的他以為，真的就是他所以為的嗎？
我們時常將自己認為最好的一切「忍痛割捨」給自己所愛之人，並且沉浸在這種「燃燒自我，照亮他人」的自我感動中，殊不知這樣的「創舉」，有時卻無法在對方的心中掀起多大的波瀾，石沉大海。
我記得在剛升上高中時，由於考得不錯，我父親二話不說買了當時最新、功能最多、容量最大的Mac筆電給我，收到禮物的當下必然是受寵若驚，驚喜感掩飾了不久後的失落，因為我心裡清楚那不是我一直以來和父親約定好的筆電。
本來想要的是去年他牌的觸控電競筆電，想說在辛苦過後可以打些自己愛玩的遊戲當作慰勞，但此時的我，又怎麼好意思往父親一頭的熱情與臉上期待的表情潑一盆冷水呢？
「有限理性」所帶來的危機
前文所提的「有限理性（Bounded Rationality）」，是由心理學家赫伯特．西蒙（Herbert.Simon）所提出，內容主要指人類並非完全理性的決策者，因為我們的計算能力有限、資訊掌握不完全、時間有限，因此我們只能做出「最滿意的決策」（satisficing），而不是最佳決策（optimizing）。
然而就是這樣的一份「不完全理性」，在我們忙碌到焦頭爛額的時候，偷偷地找到機會潛入你和孩子之間本應穩固、健康的互動關係中，其主要影響如下：
鏡像神經元（Neuron Mirror）和行為、情緒模仿
大腦中的鏡像神經元，一般被認為是儲存特定記憶的所在，大約位於我們腦中的頂葉和額葉部份，他主要的功能是在我們面對身邊其他人類的動作和情緒時，輔助我們快速地模仿，尤其對於幼童和青少年，學習的功能更是強大。
不妨可以仔細想想自己現在所表現的習慣（不論好的壞的）和用語，有哪些是在自己成長的過程中從身邊的大人、朋友甚至陌生人身上所學來的，「鏡像神經元」其實是為了幫助我們在成長過程中，能夠更加快速且有效地適應社會。
然而它雖然在成長歷程中扮演了重要的「推進器」，卻也能夠在不良的環境影響下，帶給孩子莫大的、一輩子的負面影響。依據社會心理學家班杜拉（Albert Bandura）所提出的「社會學習理論」，家庭暴力行為確實是會「遺傳的」（亦即孩童藉由後天的學習養成了這類的行為）。
「玻璃心」孩童的塑造
在家庭互動中，當父母情緒失控時，孩子會「接收到」這種情緒，導致也出現情緒化、反抗或恐懼行為——這形成了一個情緒共鳴與反應的惡性循環。
久而久之，孩子不只會和父母漸行漸遠並且放棄溝通（這就是為什麼有些小孩一回到家，就把自己關在房內不願與家人互動），也容易在心理上出現「退縮行為」，意即對於未知的風險絲毫不敢碰觸，在面對不確定性高的冒險行為時，亦會陷入一種「習得性無助」，更有甚者對於自己產生一種「一事無成」的自我貶損。
具體行動-關係修補
1. 朋友式的傾聽
許多家長在還沒和父母開啟談話之前就陷入一個認知上的偏誤，擺錯自己和孩子的地位關係，許多父母在溝通時心裡所想的是一種「上對下」的關係，給人一種「領導視察」的感覺，似乎這場對話是因為「上」所給予「下」的一種恩惠、一種憐憫。
然而真正能讓孩子打開心扉大談特談的「權力結構」，應該是平等的才對（這也是為何許多孩子在學校滔滔不絕回到家卻隻字不吐）。
要想以「平等」的方式開啟對談，我們首先應創造一個輕鬆的談話空間。錯誤示範：「（叫全名）你馬上過來，我有話要跟你說」，這時第一句話就已經默默地把兩者之間的距離拉得十萬八千里遠了，孩子又怎麼會放心地說出自己心中的考量和煩惱呢？
2. 換位思考，消除假想敵
當孩子和你提起最近總是沒有時間做作業時，你會如何回答？「你就是因為整天玩手機才沒有時間。」或著「一樣都是一天24小時，怎麼隔壁阿明就沒有這種問題？」
當這樣的「批鬥行為」由父母一方表現出來時，孩子的內心深處除了感到沮喪外，還會潛意識地把你當成一個只會做出負面評價的假想敵，如此一來，問題的癥結點就從「改善讀書效率」變成「辯贏我的爸媽」。
我們都知道這不是我們想要的結果，但應該如何避免？很簡單，先傾聽，接著試著理解，並站在孩子的角度思考。請暫且將事情的對錯放一邊，這不代表要你不分對錯、寵壞孩子，而是請先仔細聽完他想說的話，請勿急著在第一時間否定或說教。
有時當孩子遭遇挫折後，想要的只是你的安慰和理解，此時若急著指責或想解決事情，很可能只會帶來反效果，進而引起爭吵，況且正在情緒上的孩子也聽不進你的建議。
「只是一點小事吧？幹嘛大驚小怪？」許多家長會這樣告訴孩子。在成年人的眼裡，有些挫折可能只是生活上的細微小事，但其實對孩子來說，很有可能正是他生活中的超重大事件！你的這番話容易被孩子理解為：「爸媽都不聽我說！」，進而造成更多親子溝通上的障礙。
結語
親子溝通是門博大精深的課題，讀完本文介紹的親子溝通技巧與地雷，你發現到其中的訣竅了嗎？
其實父母只要以平等身分的態度面對孩子，運用同理心和耐心地與他們溝通，秉持著「大人沒有懂得比較多」的心態，把他們當作一般人對待，就能建立起良好的親子關係。
延伸閱讀
香港宏福苑大火：金屬棚架真的比竹棚安全嗎？棚架、發泡膠和棚網，誰是大火關鍵？
COP30「損失與損害基金」：已開發國家精心設計的責任規避框架
其他人也在看
林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化
林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。中時新聞網 ・ 1 天前
孩子好動非小事！研究示警：隔代教養可能提高ADHD風險
「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單！光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡；相對地，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。江國樑醫師率領團隊分析近八萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。隔代教養若缺乏親子互動 孩子出現精神疾病機率較高團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住。研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。雙親年齡兩端化 孩子出現躁鬱或自閉症機率也較高若父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。江國樑醫師說，年輕父母面臨經濟壓力、教常春月刊 ・ 5 小時前
首位在任期間結婚澳洲總理！艾班尼斯低調娶嬌妻 婚禮僅邀60賓客
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當地時間29日在首都坎培拉的官邸與妻子喬迪·海頓（Jodie Haydon）舉行了一場簡單的私人婚禮。而他也成為澳洲聯邦政府124年歷史上第一位在任期間結婚的總理。中天新聞網 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 2 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 16 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前