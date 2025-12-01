親子溝通的技巧與地雷：如何了解子女所想，進一步修補關係？

文：簡志恩

對於天底下所有的父母來說，他們心中都有一個共同的疑問始終無人解答：「我兒子／女兒到底在想什麼？」

如果你也有一樣的困擾，我們先來看個小故事。

莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰：「鯈魚出遊從容，是魚之樂也。」惠子曰：「子非魚，安知魚之樂？」莊子曰：「子非我，安知我不知魚之樂？」惠子曰：「我非子，固不知子矣，子固非魚也，子之不知魚之樂，全矣。」莊子曰：「請循其本。子曰汝安知魚樂云者，既已知吾知之而問我，我知之濠上也。」

這段著名的「濠粱之辯」相信也是許多人求學時期必讀的文章，文中莊子所代表的是浪漫主義的思想，將自己的主觀思想和當下的感受，投射到自己所感知的一切外在世界。換句話說，在莊子的世界裡，魚快不快樂其實不是重點，而是莊子的「內心」快不快樂。

人天生就是「有限理性」的生物，我們解讀這個世界的時候不可避免地會參考自己的生活經歷、成長背景、價值觀念，從而形成「自我的見解」，進而導致我們每個人對於世界持著不同的看法，也有不同的活法。

簡而言之，「一個世界，各自表述」，在這樣的一個理論基礎下，我們要徹底地了解他人的想法，其實就比想像的要困難上許多，連朝夕相處的夫妻都有可能同床異夢了！更不用說親子之間。

也因此，我們需要花上更多的時間和心力去和子女溝通，了解他們所思所想。本篇文章將層層剖析具體作法。

你以為的他以為，真的就是他所以為的嗎？

我們時常將自己認為最好的一切「忍痛割捨」給自己所愛之人，並且沉浸在這種「燃燒自我，照亮他人」的自我感動中，殊不知這樣的「創舉」，有時卻無法在對方的心中掀起多大的波瀾，石沉大海。

我記得在剛升上高中時，由於考得不錯，我父親二話不說買了當時最新、功能最多、容量最大的Mac筆電給我，收到禮物的當下必然是受寵若驚，驚喜感掩飾了不久後的失落，因為我心裡清楚那不是我一直以來和父親約定好的筆電。

本來想要的是去年他牌的觸控電競筆電，想說在辛苦過後可以打些自己愛玩的遊戲當作慰勞，但此時的我，又怎麼好意思往父親一頭的熱情與臉上期待的表情潑一盆冷水呢？

「有限理性」所帶來的危機

前文所提的「有限理性（Bounded Rationality）」，是由心理學家赫伯特．西蒙（Herbert.Simon）所提出，內容主要指人類並非完全理性的決策者，因為我們的計算能力有限、資訊掌握不完全、時間有限，因此我們只能做出「最滿意的決策」（satisficing），而不是最佳決策（optimizing）。

然而就是這樣的一份「不完全理性」，在我們忙碌到焦頭爛額的時候，偷偷地找到機會潛入你和孩子之間本應穩固、健康的互動關係中，其主要影響如下：

鏡像神經元（Neuron Mirror）和行為、情緒模仿

大腦中的鏡像神經元，一般被認為是儲存特定記憶的所在，大約位於我們腦中的頂葉和額葉部份，他主要的功能是在我們面對身邊其他人類的動作和情緒時，輔助我們快速地模仿，尤其對於幼童和青少年，學習的功能更是強大。

不妨可以仔細想想自己現在所表現的習慣（不論好的壞的）和用語，有哪些是在自己成長的過程中從身邊的大人、朋友甚至陌生人身上所學來的，「鏡像神經元」其實是為了幫助我們在成長過程中，能夠更加快速且有效地適應社會。

然而它雖然在成長歷程中扮演了重要的「推進器」，卻也能夠在不良的環境影響下，帶給孩子莫大的、一輩子的負面影響。依據社會心理學家班杜拉（Albert Bandura）所提出的「社會學習理論」，家庭暴力行為確實是會「遺傳的」（亦即孩童藉由後天的學習養成了這類的行為）。

「玻璃心」孩童的塑造

在家庭互動中，當父母情緒失控時，孩子會「接收到」這種情緒，導致也出現情緒化、反抗或恐懼行為——這形成了一個情緒共鳴與反應的惡性循環。

久而久之，孩子不只會和父母漸行漸遠並且放棄溝通（這就是為什麼有些小孩一回到家，就把自己關在房內不願與家人互動），也容易在心理上出現「退縮行為」，意即對於未知的風險絲毫不敢碰觸，在面對不確定性高的冒險行為時，亦會陷入一種「習得性無助」，更有甚者對於自己產生一種「一事無成」的自我貶損。

具體行動-關係修補

1. 朋友式的傾聽

許多家長在還沒和父母開啟談話之前就陷入一個認知上的偏誤，擺錯自己和孩子的地位關係，許多父母在溝通時心裡所想的是一種「上對下」的關係，給人一種「領導視察」的感覺，似乎這場對話是因為「上」所給予「下」的一種恩惠、一種憐憫。

然而真正能讓孩子打開心扉大談特談的「權力結構」，應該是平等的才對（這也是為何許多孩子在學校滔滔不絕回到家卻隻字不吐）。

要想以「平等」的方式開啟對談，我們首先應創造一個輕鬆的談話空間。錯誤示範：「（叫全名）你馬上過來，我有話要跟你說」，這時第一句話就已經默默地把兩者之間的距離拉得十萬八千里遠了，孩子又怎麼會放心地說出自己心中的考量和煩惱呢？

2. 換位思考，消除假想敵

當孩子和你提起最近總是沒有時間做作業時，你會如何回答？「你就是因為整天玩手機才沒有時間。」或著「一樣都是一天24小時，怎麼隔壁阿明就沒有這種問題？」

當這樣的「批鬥行為」由父母一方表現出來時，孩子的內心深處除了感到沮喪外，還會潛意識地把你當成一個只會做出負面評價的假想敵，如此一來，問題的癥結點就從「改善讀書效率」變成「辯贏我的爸媽」。

我們都知道這不是我們想要的結果，但應該如何避免？很簡單，先傾聽，接著試著理解，並站在孩子的角度思考。請暫且將事情的對錯放一邊，這不代表要你不分對錯、寵壞孩子，而是請先仔細聽完他想說的話，請勿急著在第一時間否定或說教。

有時當孩子遭遇挫折後，想要的只是你的安慰和理解，此時若急著指責或想解決事情，很可能只會帶來反效果，進而引起爭吵，況且正在情緒上的孩子也聽不進你的建議。

「只是一點小事吧？幹嘛大驚小怪？」許多家長會這樣告訴孩子。在成年人的眼裡，有些挫折可能只是生活上的細微小事，但其實對孩子來說，很有可能正是他生活中的超重大事件！你的這番話容易被孩子理解為：「爸媽都不聽我說！」，進而造成更多親子溝通上的障礙。

結語

親子溝通是門博大精深的課題，讀完本文介紹的親子溝通技巧與地雷，你發現到其中的訣竅了嗎？

其實父母只要以平等身分的態度面對孩子，運用同理心和耐心地與他們溝通，秉持著「大人沒有懂得比較多」的心態，把他們當作一般人對待，就能建立起良好的親子關係。

