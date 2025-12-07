親子照護平台24小時上線 好友2.4萬人

基隆親子照護平台舉辦成立兩週年成果發表會。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市全國首創的「基隆親子照護平台」成立滿兩週年，市政府六日在基隆港好時城二樓舉辦成果發表會。平台透過LINE提供二十四小時線上專業諮詢，已累計超過兩萬四千名好友、六千一百件即時諮詢，隨時都能獲得兒科醫師或專科護理師回覆，成為基隆幼兒家庭最信賴的智慧育兒支持系統，有效減輕家長育兒焦慮，深獲家長肯定。

市長謝國樑表示，他上任後即將兒少福祉作為市政重點，率全國之先成立「兒童及少年事務處」，強化跨局處整合與專業服務量能，感謝衛生局、兒少處及多家醫療單位投入，使家長在育兒中遇到的焦慮，都能透過專業建議即時獲得支持。

衛生局長張賢政說明，平台整合兒少社福服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊。今年更新增線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，進一步擴大服務面向。

兒童及少年事務處長吳雨潔提到，兒少處將持續深化與平台合作，串聯更多育兒資源，讓家長能以更順暢、更便利的方式取得服務。她也預告兒少處即將啟用新場館，邀請家長關注平台資訊，掌握最新服務內容。

巿府表示，基隆親子照護平台最大的特色在於「有溫度的即時服務」。家長只需使用LINE加入平台，即可在孩子發生半夜發燒、過敏、腸胃不適等突發狀況時，迅速上傳症狀，即可獲得建議，有效降低家長的不安與焦慮，顯著提升居家照護信心。

成果發表會由雨都舞蹈團帶來活力開場，歡樂魔法劇團以情境短劇呈現常見幼兒照護情形，讓兒童在輕鬆的環境下學習如何自我保護。現場並由社會處、兒少處及居家托育服務中心設置多元服務攤位，協助家長一次掌握市府完整的育兒支持網絡，展現跨局處合作推動兒童健康照護的成果。