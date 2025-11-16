親子秋收日 忘憂谷食農體驗帶你玩農村

▲外埔忘憂谷割稻食農體驗(圖／農業局提供2025.11.16)

▲打穀機使稻穀自稻穗上脫落(圖／農業局提供2025.11.16)

[NOWnews今日新聞] 為推廣食農教育、活化農村經濟並強化在地產業連結，台中市政府農業局輔導「台中市鄉村永續生活發展協會」今(16)日在外埔忘憂谷舉辦「稻香忘憂谷食農教育體驗營」。活動以「農業生產 × 文化體驗」為主軸，邀請親子家庭走入田間，親身體驗割稻、農耕與食農課程，從實作中了解糧食生產的脈動，感受農業與生活的緊密連結。

農業局表示，現場由專業講師帶領民眾認識水稻從整地、育苗、插秧、除草到收割的完整歷程，深入了解稻米從產地到餐桌的旅程。許多親子脫下鞋襪、捲起褲管，親手收割金黃稻穗，在稻浪間體會農民的辛勞與秋收的成就感。體驗後，大家圍坐享用熱騰騰、香氣四溢的割稻飯，為豐收的一天畫下溫暖句點。

農業局指出，透過農業與文化的結合、生產與生活的串聯，期望讓民眾重新建立與農業、飲食及環境的正向關係。透過食農體驗與忘憂谷生態導覽，不僅增進大眾對糧食來源及農業價值的認識，也引領大家重新關注土地、尊重自然，讓農村文化在體驗與日常生活中持續傳承，實現農業、環境與社會的共榮發展。

