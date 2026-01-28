親子行程推薦！雄獅《我的筆咧？》特展、超人力霸王氣墊樂園

（圖／品牌提供）

當「創作」與「想像力」成為親子與大眾最需要的年節能量，這次要介紹的是兩場風格截然不同、卻同樣強調體驗與互動的展覽，正悄悄在城市中展開。一邊是以日常工具為起點、重新喚醒創作感受的《我的筆咧？》特展；另一邊則是集結超人氣IP、讓孩子盡情放電的「超人力霸王氣墊遊樂園」。

走進雄獅文具想像力製造所推出的全新特展《我的筆咧？》，觀眾首先會意識我們每天使用、甚至習以為常的「筆」，其實藏著極大的創作潛能。展覽並沒有急著告訴你該怎麼畫、怎麼寫，而是反過來，把筆放進不同的情境與媒材之中，邀請觀眾親手嘗試、親身感受，重新理解創作這件事本身。

整體展覽以「筆」為核心，規劃四大主題展區，從時間、材質、身體到細節觀察，層層拆解創作的可能性。第一區以氣消筆為主角，透過疊色與時間交錯的方式，讓筆跡在書寫後逐漸消失。那些消逝的線條，反而留下「當下存在過」的痕跡，也讓人重新思考創作是否一定要被永久保存。

（圖／雄獅文具想像力製造所提供）

接著進入第二區，展場情境轉換成日常餐桌。奇異筆不再只屬於紙張，而是被帶到塑膠、包裝與生活物件上，鼓勵觀眾在非典型媒材上創作。這一區模糊了藝術與生活的邊界，也讓人意識到，創作並不需要特定時刻或昂貴工具，只要一支筆，就能在生活裡留下想像的痕跡。

第三區則將創作從靜態轉為動態，讓「身體」成為作畫的一部分。筆觸會隨著節奏、移動與動作延伸，線條不再只是手腕的產物，而是整個身體的回應。對孩子而言，這是一種把畫畫變成遊戲的方式；對大人來說，則像是一場重新學會放鬆、放下控制的練習。

最後一區回到安靜與專注。以自然意象為靈感，透過針筆描繪紋理與細節，讓觀眾在慢下來的節奏中，體驗細膩觀察與重複書寫所帶來的沉靜感。作為陪伴台灣超過70年的在地文具品牌，雄獅文具在《我的筆咧？》中展現的，並不只是產品，而是一種「美學走進日常」的長期實踐。

（圖／雄獅文具想像力製造所提供）

如果說《我的筆咧？》是讓人靜下來、重新連結內在創造力的空間，那麼另一端的「超人力霸王氣墊遊樂園」，則完全是為了讓能量釋放而存在。這座全台獨家的大型氣墊遊樂園，選在誠品生活新店打造500坪實驗場，成為春節期間最吸睛的親子去處之一。

（圖／誠品生活提供）

樂園主打多項「兒童版極限挑戰」，包含室內障礙跑酷、4米高氣墊溜滑梯等設施，讓孩子在安全環境中盡情奔跑、攀爬與挑戰自我。對許多家長而言，這不只是遊樂園，更是一個能讓孩子真正「用身體學習」的場域。

除了動態體驗，展場內也同步規劃全台首次亮相的「卡牌藝術畫展」，蒐羅創作角色原型的丸山浩、製作特攝動畫片的圓谷影像等大師親繪原畫，更集結逾500款可動人偶玩具與限定卡牌眾多人氣周邊，高人氣英雄角色超人力霸王傑洛、奧米加也將於限定場次輪番現身見面會，樂園內滿額即贈限量合影券乙張，相信不同世代的粉絲都能找到屬於自己的感動。

（圖／誠品生活提供）

