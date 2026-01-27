親子行程推薦！Xpark摺紙海洋＋樂高新春賽馬場，過年也能這樣玩！
迎接2026馬年，台灣的新春氣氛不只停留在年菜、紅包與拜年行程，而是悄悄走向一種更有「參與感」與「創造感」的過年方式。Xpark、樂高®分別以「慢慢理解世界」與「動手玩出祝福」為出發點，為親子家庭與大小朋友，準備了兩種截然不同、卻同樣迷人的新春體驗。
Xpark攜手台灣摺紙協會推出《海洋摺學家作品展－Origami Artworks》，讓摺紙不只是裝飾，而成為理解自然、觀看生命的一種方式。從入口處的新年門松與結緣鳥居開始，日式新春意象與海洋場館的湛藍視界自然融合，為觀展旅程定下溫柔而沉靜的基調。
正式展區中，紙張不再只是平面，而是被摺疊成魟魚、水母、企鵝與雨林生物的立體姿態，呼應著 Xpark 原有的海洋生態展示。像是在「福爾摩沙｜向前，不必急」展區，魟魚以流線型摺構展現順流而行的姿態，提醒人們不必急著衝刺，也能抵達目的；「癒見水母」則透過透明、輕盈的紙藝結構，詮釋柔軟卻不脆弱的生命哲學。
最令人動容的，是這場展覽並非只屬於藝術家。最後一區集結台灣、日本、香港摺紙社群的創作，參展者年齡橫跨學童到退休族群，作品靈感來自Xpark館內生物，讓摺紙成為跨世代、跨文化的共同語言。
即日起至3月8日，Xpark每週三下午三點限定的「海洋摺學家體驗坊」，在工作人員帶領下，透過雙手將平面的紙張摺成立體的海洋生物，為親子、情侶或個人留下專注而療癒的摺學時光。
另外，樂高®則是於統一時代百貨台北店推出期間限定活動「樂高®馬上添樂 玩轉新春」，打造充滿年味的「樂高®新春賽馬場」，邀請大小朋友用拼砌與闖關迎接新的一年。
活動以馬年為主題，設計三大團體闖關遊戲，從結合木頭人遊戲概念的暖身關卡，到考驗策略與運氣的骰子賽道，再到象徵「馬到成功」的終極拼砌挑戰，讓孩子在遊戲中練習合作、專注與創意。
除了遊戲體驗，樂高®也將「年味」轉化為可以帶回家的創作靈感。現場打造的「瑞馬獻春」新年空間，展示多款新春拼砌作品；而2月7日前週末限定登場的「花開富貴」樂高®花藝工坊，則邀請親子將積木與花藝結合，親手完成新年擺飾，為家中增添儀式感。
