親子走春必訪！海科館推DIY工作坊 「招財金錢龜」迎接新年好運

寒假進入下半場，馬年新春即將到來。今年國立海洋科技博物館設計了一連串動手作科學、體驗科學的營隊及DIY活動，讓民眾參觀館內設施之餘，透過手作DIY趣味提「錢」迎接一整年的好運氣。因活動內容豐富且兼具手作趣味，目前各梯次名額已進入最後倒數，海科館呼籲感興趣的家長與學子把握最後機會，「馬」上報名體驗海洋科學的魅力。

海科館呼籲感興趣的家長與學子把握最後機會，「馬」上報名體驗海洋科學的魅力。圖：海科館提供

海科館館長王明源說明，海科館身為海洋創客的重要推廣場域，遙控船體驗及DIY工作坊向來是館內秒殺的人氣活動。因應過年需求，館方今年特別加開三場「遙控船DIY工作坊」，學員可親手組裝遙控水漿船，僅需透過手機即可遙控，在水面上展現精準航行，由於該課程兼具教育意涵與創客精神，目前名額已進入最後倒數。在2月18到22日之間推出「馬上有錢皮革DIY」，報名學員能DIY製作「年年有餘（魚）」及「招財金錢龜」，迎接新年好運到來。

廣告 廣告

海科館身為海洋創客的重要推廣場域，遙控船體驗及DIY工作坊向來是館內秒殺的人氣活動。圖：海科館提供

此外，潮境智能海洋館也推出永續海洋工作坊「鯊狠大」及「海中的龍馬人生」兩檔精彩活動，「鯊狠大」工作坊將帶領學員進入潮境智能館，近距離觀察鯊魚生態並認識這群海洋霸主；「海中的龍馬人生」則介紹海馬的生態環境，瞭解不同海馬的生活習性，於2月17日到19日期間，完成闖關活動還可以兌換限量小禮物。

「招財金錢龜」DIY迎接一整年的好運氣。圖：海科館提供

海科館表示，今年春節規劃多樣化活動，希望提供國人知性與感性兼具的年假選擇，目前各熱門營隊名額有限，呼籲有感興趣的民眾把握最後機會，相關活動詳情及報名資訊，請參考海科館官網。

「遙控船DIY工作坊」老少都合宜。圖：海科館提供

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園第二行政園區將落腳中路 謝美英：3大困境待解決

民進黨4現任議員1新人組「正派桃園隊」 王義川陪同登記初選