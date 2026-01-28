親子走春童樂會 2026臺北年貨大街1/31登場

「2026臺北年貨大街」1/31-2/15熱鬧登場

臺北年貨大街限量發放可愛討喜的「馬上有錢 喵」

臺北年貨大街今年再擴大禁菸範圍至周邊巷弄，營造更舒適的逛街環境

「2026臺北年貨大街」將在1月31日至2月15日於迪化街商圈登場，今年以「奔年貨」為主題，首度與國際IP「白爛貓」合作，將IP元素與傳統街區魅力融合，展現年貨大街與時俱進的嶄新面貌。此外，現場也規劃多項趣味互動及應景節慶裝置，將永樂廣場變身為親子走春童樂會，與大小朋友一起歡樂迎新年。

臺北市商業處表示，今年活動策劃「馬上趣」、「馬上購」及「馬上發」三大主題內容，「馬上趣」結合5米高的白爛貓巨偶妝點及趣味年藝體驗，打造「親子走春童樂會」；「馬上購」擴大「無菸年貨大街」範圍，並設置「線上臺北年貨大街專區」，提供民眾更為舒適便利的遊逛環境；「馬上發」限量發放可愛討喜的「馬上有錢 喵」，採買年貨還可以參加「來臺北有購嗨」抽獎活動，登錄發票就有機會把大獎帶回家。

臺北市商業處說明，今年年貨大街攜手「白爛貓」IP在迪化街商圈設置特色迎賓牌樓與主題巨偶，包含「年年有魚白爛貓」及「搖搖馬白爛貓家族」。其中，「搖搖馬白爛貓家族」在永樂廣場地面設置高達5公尺的大型白爛貓氣偶，並於氣偶下裝飾象徵財富的金元寶；在永樂市場外牆及屋頂還有家族成員「麻糬」及「臭跩貓」氣偶。除了氣偶外，永樂市場外牆上也掛設巨型春聯，地面還設置可供騎乘的親子組搖搖木馬，打造最吸睛的拍照打卡亮點。永樂廣場也規劃多項結合IP元素的趣味年藝體驗，包括「馬套成功」套圈圈遊戲、經典童玩「釣瓶子」、「馬吉同樂」的白爛貓套色集章祈福小卡及傳統手寫斗方，讓參與的民眾彷彿置身遊樂場，盡情享受各式年節樂趣。

臺北市商業處表示，延續去年的「無菸年貨大街」政策，今年再擴大禁菸範圍至周邊巷弄，營造更舒適的逛街環境。臺北市也規劃4輛年貨專車及3條路線，提供免費接駁專車服務，便利民眾往返年貨大街。更多臺北年貨大街系列活動資訊，可上「2026臺北年貨大街官方網站」、「臺北市商業處-我是商Ya人」官方FB粉絲團及臺北市商業處網站查詢。