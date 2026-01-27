親子遊憩升級 大里滑步車道與滑板車廣場啟用

打造兼具運動、學習與親子互動功能的多元場域。

▲打造兼具運動、學習與親子互動功能的多元場域。

台中市政府持續推動水岸空間活化，為市民打造兼具安全、休閒與教育意義的親子遊憩環境，水利局辦理的「台中市大里區草湖溪滑步車廣場新建工程」已完工，並於今（115）年1月正式開放使用，結合滑步車道與滑板車廣場設計，讓草湖溪高灘地蛻變為寓教於樂的河濱新據點，為大里塗城地區生活圈增添一處親子共享的戶外活動空間。

水利局說明，為回應地方建議並結合區域發展需求所推動的重要水岸活化工程，總經費約新台幣550萬元，規劃設置約2,500平方公尺滑步車道及滑板車廣場，鋪面採繽紛活潑設計，並融入紅綠燈、道路標誌等交通號誌元素，讓孩童在遊戲過程中自然建立交通安全觀念，也讓家長能安心陪伴，打造兼具運動、學習與親子互動功能的多元場域。

水利局表示，草湖溪滑步車道及滑板車廣場啟用後，不僅提升河濱景觀與土地利用效益，也讓大里地區多了一處適合全齡共享的戶外休閒場域，展現市府推動「治水、親水、活水」並行的治理成果。透過水岸空間活化與友善設施設置，讓河川不只是防洪設施，更成為貼近市民生活、陪伴孩子成長的重要公共空間。