親子運動公園附近點心，迷你、黑色鯛魚燒，鹹甜口味一次滿足

鯛魚燒現點現做，除了一般尺寸的鯛魚燒還有黑色的鯛魚燒、可愛的迷你鯛魚燒，鹹甜口味都有，店家鄰近酷比親子運動公園、草屯兒童樂園，是草屯親子遊玩後或下午茶點心的選擇。

布雷克騎士

黑色鯛魚燒 + 莫扎瑞拉 + 切達起司，大小大約成年人的手掌。

最外層是酥脆的可可色，裡面則是鬆軟的木炭色，趁熱吃鹹香的起士會有拉絲感。

因加入兩種不同起司，在口感上更有層次，鹹甜的好滋味。

迷你鯛魚燒 一份有八條，有牛奶和起司兩種口味可以選，也可以綜合。

我們選了牛奶卡士達，外層一樣有酥脆感，但覺得多了一些像是麵包剛出爐時的香味，裡面則是鬆軟Q綿，再搭上不甜膩的滑順奶油香。





店家名稱：台灣鯛魚燒草屯店

所在地址：南投縣草屯鎮中正路557-20號

營業時間：14:30-19:00

