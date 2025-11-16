親子運動公園附近點心，迷你、黑色鯛魚燒，鹹甜口味一次滿足
鯛魚燒現點現做，除了一般尺寸的鯛魚燒還有黑色的鯛魚燒、可愛的迷你鯛魚燒，鹹甜口味都有，店家鄰近酷比親子運動公園、草屯兒童樂園，是草屯親子遊玩後或下午茶點心的選擇。
布雷克騎士
黑色鯛魚燒 + 莫扎瑞拉 + 切達起司，大小大約成年人的手掌。
最外層是酥脆的可可色，裡面則是鬆軟的木炭色，趁熱吃鹹香的起士會有拉絲感。
因加入兩種不同起司，在口感上更有層次，鹹甜的好滋味。
迷你鯛魚燒 一份有八條，有牛奶和起司兩種口味可以選，也可以綜合。
我們選了牛奶卡士達，外層一樣有酥脆感，但覺得多了一些像是麵包剛出爐時的香味，裡面則是鬆軟Q綿，再搭上不甜膩的滑順奶油香。
店家名稱：台灣鯛魚燒草屯店
所在地址：南投縣草屯鎮中正路557-20號
營業時間：14:30-19:00
相關連結
親子運動公園附近下午茶點心，迷你、黑色鯛魚燒，鹹甜口味讓你一次滿足-菜單
其他人也在看
繽紛杭菊花海Ｘ鐵道火車山景！銅鑼杭菊生活節3大亮點交通情報一次看
杭菊,花海景點,鐵道花海,火車花海,苗栗縣,苗栗景點,苗栗花海,銅鑼杭菊生活節 年度必賞杭菊花海來了！「2025銅鑼杭菊生活節」於11月29日、30日登場，快將花況最佳區域、活動3大亮點及交通情報筆記起來，出發賞花取景！景點+ ・ 52 分鐘前
初鹿牧場｜台東親子景點 寬廣草原令人心曠神怡！
「初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦
跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台中｜四季宜人的新社莊園花園城堡
新社莊園位於台中大坑風景區圈內的新社鄉，是一座宛如歐洲中古世紀的夢幻古堡。這裡坐落於海拔500至860公尺之間，擁有廣闊的綠地山林和四季宜人的氣候，是中台灣自然愛好者的絕佳旅遊選擇，步入莊園之中，眼前是層巒疊翠的山景與隨風搖曳的綠葉，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於中古歐洲的自然之境。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
花蓮老饕才知道的泰式燒烤！用香茅檸檬葉醃漬超入味！還有鮮嫩鱸魚一夜乾，東大門夜市續攤就選這家
在家靠父母，出外靠朋友，這次到花蓮員工旅遊晚餐原本是吃飯店火鍋，宅男看到我們前往花蓮揪我們去吃好料的，選擇方便好停車的「米噹泰式燒烤」，這家位於花蓮市重慶路上的老字號燒烤店，開業已超過十年，是許多花蓮人下班後，放鬆心情的聚會地，能吃到香氣四溢的泰式烤肉、皮脆肉嫩的烤雞翅、鮮甜彈牙的烤魷魚，還有獨具風味的一夜乾，搭配冰涼啤酒或泰式奶茶，這樣的夜晚讓人沉醉在餐點裡。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
日本全國僅十座！岡山超稀有「油掛大黒天神社」淋油才能祈福！整座神社飄散濃濃麻油香氣
聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油一邊祈福的過程很有趣，整座神社充滿濃郁麻油香氣，可以祈求良縁成就、就職成功、開運、金運、仕事運等…。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台北男嘆「墾丁只剩先天資源」很難玩！內行人點破關鍵：法規很嚴格
墾丁過去曾是台灣人國旅十大勝地之一，不過因為消費高昂、CP值降低，近年來人氣不斷下滑。一位男子近日前往墾丁參加婚禮後，認為墾丁之所以人氣下滑，就是因為過去只用先天資源搞觀光，沒有國際酒店、villa、渡假村、商場，因此跟日本沖繩比起來毫無優勢可言，貼文曝光後引發熱議，不過也有人指出，墾丁觀光無法過度發展的一大關鍵，就是因為它是國家公園。中時新聞網 ・ 1 天前
彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝
說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
桃園南門市場17日啟動災損區域拆除作業 市府成立應變中心全程掌握
桃園南門市場火災後續復原作業持續推進，桃園市政府建築管理處將於明(17)日上午8時起在文化街集結，並於8時30分正式啟動災損區域拆除工程。為確保作業安全並迅速完成前置處理，市府同步成立「應變中心（聯合稽查小組）」，自17日至19日每日7 時至16時進駐南門活動中心，視狀況調整天數與時間，全程掌握作業進度。應變中心由警察局、環保局、建管處、養工處、交通局、經發局及桃園區公所共同組成，統籌拆除、交通管制、環境維護、輿情蒐集與民眾協調等任務。拆除期間，建管處將負責災損區域拆除及文化街圍籬設置；警方將在周邊派員維持秩序，加強取締妨礙交通與違規佔用道路情形，並協助沒入違規攤棚；環保局將同步進行廢棄物清運、環境稽查作業；交通局則將調整路型並設置交維警示；區公所亦會協助公告張貼、民眾溝通與輿情處理，避免衝突發生。市府提醒，拆除期間文化街及市場周邊將實施交通管制，部分路段可能短暫封閉，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全；周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度。本次交通管制範圍詳如附圖，供民眾及攤商參考。此外，市府已於14日下午3時30分召開地方說明會，說明後續拆除及復原作業進程，並持台灣好新聞 ・ 1 天前
高市「台灣有事」發言延燒 陸教育部發布留學預警：謹慎規劃赴日安排
大陸教育部今日發布留學預警，內容稱「近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。建議中國公民...CTWANT ・ 1 天前
漁翁島燈塔界碑漆上白漆惹眾怒 航港局：油漆為古蹟保存方式之一
去年漁翁島燈塔進行塔身構件整修作業，今年6月才修復全面開放。卻有人發現2塊「閩海關界」，被工程單位以白漆覆蓋，讓古蹟蒙塵。主管的航港局表示，因關界碑為燈塔圍牆的一部分，為避免風化海鹽侵蝕，油漆為古蹟保存方式之一，每年例行的燈塔圍牆油漆作業時，關界碑亦同時上漆，並於油漆作業完成後，再行將界碑文字描繪上自由時報 ・ 1 天前
2025曾文水庫峽谷音樂會盛大登場
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025年曾文水庫峽谷音樂會於11月15日至16日盛大登場，嘉義縣長翁章梁昨（1台灣好報 ・ 1 天前
UCC使用人數攀升！ 日診227人8人後送治療
為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部11月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，目前6都設有13處試辦地點。衛福部健保署統計，今日為第3週開診，日診看診人數為227人，比上星期11月9號的日診209人，多了18人，且今天共有8名患者後送。自由時報 ・ 1 天前
【東京人氣伴手禮】noix de beurre神級費南雪，排隊30分鐘才買得到的人生美味！奶油香氣濃郁濕潤
noix de beurre費南雪新宿伊勢丹可以說是目前我吃過最好吃人生費南雪，更是東京伴手禮代購的熱門名單之一，想買到noix de beurre費南雪沒排隊個半小時以上是癡心妄想，只是還沒來買之前我其實也沒抱太高期望，畢竟在東京想吃費南雪很難買不到，多數也都在水準之上，這麼多人追捧的noix de beurre費南雪新宿伊勢丹是能好吃到多頂？Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
全球瘋鬼滅！《鬼滅之刃無限城》票房破千億日圓 創下日本影史紀錄
據日本媒體今天（11/17）報導，日本動畫《鬼滅之刃》劇場版《無限城篇 第一章：猗窩座再襲》，全球票房突破1千億日圓，創下日本影史紀錄。從2019年在電視播出動畫後，《鬼滅之刃》即引發話題，到了今天更成為一股熱門社會現象。太報 ・ 7 小時前
科工館2025永續農村食農開箱 展現臺灣食農永續新能量
【記者 王雯玲／高雄 報導】為鼓勵各界加入推廣食農教育，由農業部農村發展及水土保持署指導，並由國立科學工藝博物台灣好報 ・ 1 天前
藍白再挾多數優勢暴力修惡財劃法 賴瑞隆：高雄就損失200億
【記者葉家瑋／台北報導】立法院國民黨、民眾黨再次挾著多數修惡《財劃法》，行政院長卓榮泰痛批，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變能力，並表示將會尋求憲政救濟。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，光是高雄就損失了200億，直言這是不公不義、中南部縣市無法接受的修法。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
王彩樺摔傷靠止痛針狂撐！被媽祖加持「奇蹟止痛」 她淚喊：真的很神奇
電影《恨女的逆襲》今（16）日舉辦茶敘，導演李宜珊率監製何平與主要演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺到場分享拍攝幕後。入圍本屆金馬獎最佳新演員的林怡婷透露，為了演活拳擊手，她不只在短時間內增重5公斤，每天固定吃雞胸肉配優酪乳「狂塞熱量」，拳擊訓練密度更高到讓她一度心態崩潰，「有堂課我整整哭了一個小時，因為腳怎樣都踢不出去，教練完全不放過我。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北北海溫泉洲際酒店新開幕 七大特色報你知──
新北北海溫泉洲際酒店開幕七大特色報你知【旅遊經洪書瑱報導】在秋冬泡湯之際，旅人又有一間新的溫泉飯店可旅遊經 ・ 5 小時前