親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格

立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案，立委陳昭姿（中）手舉標語呼籲民進黨不要阻擋法案。（姚志平攝）

立院衛環委員會8日排審「人工生殖法」修正草案，綠委陳培瑜批評堅持推動代孕的白委陳昭姿，「自己領養小孩，還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩」，陳昭姿為此反批陳培瑜「失格」，並嚴厲譴責造謠行為。

陳昭姿表示，自己收養一個孩子，並與對方建立深厚而真實的親子關係，自己之所以走進立院推動代理孕母法制化，正是來自兒子的鼓勵，但陳培瑜卻公然指稱她，「領養小孩卻稱遺憾到現在都沒自己的小孩」。

陳昭姿嚴厲譴責陳培瑜不負責任的造謠行為，也為陳培瑜對他人家庭關係如此缺乏基本尊重的態度感到遺憾，她與最愛的孩子之間親子關係，不應也不容成為任何人政治攻防的工具，請停止將他人的家庭與孩子當作攻擊的火藥，「這不僅失格，也失去基本的人性與良知」。

但同樣領養孩子的綠委沈伯洋則稱，「我們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛，愛才是家庭的基石，不是基因。」在收養的過程中，會要經歷過說服長輩的過程，當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大，許多長輩可能會認為「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個『自己的』？」

沈伯洋擔憂，此壓力會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；當法律過度執著於血緣的想像，也減少正等待被愛的孩子獲得看見的機會，「血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處，不要緊抓著血緣不放」。