親子音樂劇「快弟的三個包裹」 帶觀眾面對離別

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）親子音樂劇場作品「快弟的三個包裹」將在新北藝文中心首演，以現場打擊樂、戲劇語言與親子互動，探討親情、生命與成長，帶著大小觀眾面對「離別」與「選擇」。

根據極致藝術發布的新聞資料，「快弟的三個包裹」由陳昶旭擔任編導，音樂劇演員黃浩詠、藍紫綾、賴珮如與鎮萬鈞等演出，並邀請KOL「胖球人生」參與，以孩子的視角引領觀眾進入故事，希望將劇場化身成親子共學、共感的對話空間，陪伴大小觀眾一起面對成長找到力量。

「快弟的三個包裹」改編自林國峰原著劇本，故事描述「快弟」在爺爺與奶奶陪伴下長大，因緣際會進入「幸福快遞公司」成為送貨員，在一趟趟遞送包裹的過程中，遇見形形色色的人物與他們的生命故事。故事後段快弟面臨摯愛親人離世的課題，從失落與思念中學習放下，鼓起勇氣迎向未來。

「快弟的三個包裹」以打擊樂為創作核心之一，將由台北打擊樂團現場演出，從快遞公司工作節奏到角色心境變化，都以音樂成為敘事線索；並配合大量原創歌曲，以旋律呈現角色情緒、記憶與希望。

親子音樂劇「快弟的三個包裹」將於11月15日及16日在新北市藝文中心演藝廳首演，12月13日及14日在台北市政大樓親子劇場演出，2026年1月17、18日於台中市中山堂演出。（編輯：龍柏安）1141107