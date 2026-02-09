親子館＋1 台中舊城區育兒據點

台中「中區親子館」9日正式啟用，讓舊城區家庭就近擁有一處陪伴0到6歲孩子學習與成長的親子基地。（林弘笙攝）

趕在農曆年前，台中市中區迎來一份專屬親子的暖心禮物，鄰近第二市場、結合大型停車場空間打造的「中區親子館」9日正式啟用，不僅設有靜態、動態與嬰幼兒3大遊戲專區，也同步提供親子課程、教玩具借閱與兒童發展評估服務，讓舊城區家庭就近擁有一處陪伴0到6歲孩子學習與成長的親子基地。

中市府社會局表示，中區親子館鄰近第二市場，擁有逾千格的機車及汽車停車格，附近大眾運輸也相當方便，館內規畫靜態、動態及嬰幼兒專區等3大遊戲空間，同時段可容納22組親子入館，除了提供自由遊戲空間，也安排親子課程、兒童發展評估服務；讓親子館不僅是遊樂場，更是陪伴0到6歲孩子成長的學習基地，透過閱讀、課程與多元互動，成為孩子們學習與探索的「快樂天堂」。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕出席啟用儀式時指出，市府趕在農曆新年前夕，送給舊城區一份特別的新年禮物，即「中區親子館」正式啟用；中區面積只有0.88平方公里，幾乎找不到合適腹地興建親子館，因此市府在規畫第二市場停車場時，特別採取複合式設計，保留其中1層樓設置中區親子館，才讓這座親子空間有機會落腳中區，希望替舊城區家庭打造一個能安心帶孩子來活動、學習與陪伴成長的空間。

盧秀燕強調，身為六都唯一女市長，特別重視年輕人養兒育女的需求，上任後台中親子館從原本4間增加到21間，市府目標就是「區區有親子館」；中區親子館啟用後，歡迎家長多帶孩子來使用，讓親子館真正成為社區裡最溫暖、也最實用的育兒據點。