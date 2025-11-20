親子館2.0 7處場館全面升級

「親子館二點０」全面升級七處親子館及祖孫館。圖為仁愛親子館融入委託行、崁仔頂魚市場與廟口夜市等城市元素。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為打造更友善的親子共學環境，基隆市政府推出「親子館二點０」，全面升級七處親子館及祖孫館，各館以不同主題設計課程與活動，讓親子在互動課程和遊戲中共同學習成長，展現城市的創意與溫度。

祖孫館升級為海洋永續館，以「海洋永續」為主題，館內以海洋波浪意象為設計靈感，並與海洋大學合作開發海洋主題課程。透過互動牆面、生態缸與教育解說板，讓孩子近距離認識海洋生物，學習環境保育與永續概念，從小培養愛海意識。

暖暖親子館升級為叢林野趣館，以「夢幻森林」為主題，場館環境布置宛如置身大自然，並飼養多種動植物，營造生態互動氛圍。課程採「浸潤式學習」設計，讓孩子在觀察與體驗中激發探索精神與想像力。

七堵親子館升級為鐵道文化館，以鐵道文化為設計主軸，邀請親子從七堵出發，展開一場象徵環島之旅。館內課程以繪本為媒介，帶領孩子認識基隆鐵道文化的歷史與故事。

仁愛親子館升級為城市意象館，以基隆在地故事為出發點，融入委託行、崁仔頂魚市場與廟口夜市等城市元素。孩子可透過館內課程與體驗活動，如抓小魚、觀察螃蟹等，感受崁仔頂市場的生動氣息，體驗港都獨特的文化魅力。

安樂親子館升級為健康樂活館，提供多元感官區、角色扮演區、體能活動空間、親子共讀角落、手作教室及交流區。課程內容涵蓋美勞、烹飪與舞蹈等活動，兼具學習與娛樂功能。

西定親子館升級為童趣戲劇館，以皮影戲為核心設計主題，延伸出戲劇舞台與角色扮演區。館內課程包含布偶創作、皮影戲操作與小型演出，讓孩子在體驗傳統藝術的過程中，培養表達力與想像力。

信義親子館升級為家園遊藝館，以「基隆郵輪」與「海洋風」為設計主軸，館內以雨滴與雨傘元素象徵「雨都」意象，設有郵輪造型櫃台與發光小船書櫃，營造夢幻的啟航氛圍。