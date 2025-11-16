親子齊聚熱鬧非凡 兒權闖關嘉年華活動精采
新竹縣政府與財團法人人本教育文教基金會16日攜手在新竹縣政府前廣場舉辦「兒權up幸福up親子闖關嘉年華活動」，活動內容豐富多元，吸引近500名民眾共襄盛舉。
縣府社會處長陳欣怡表示，嘉年華活動精彩節目不斷，從開場就熱鬧非凡，邀請現場親子一起動起來，開幕儀式由新竹縣東海國小太鼓隊鼓動全場，為這場兒少盛會營造最熱鬧的氣氛。並邀集新竹縣社福單位、NPO社福團體共同響應，現場近20攤的益智闖關關卡，讓兒童在遊戲中學習如何表達意見、傾聽他人想法。
活動精采表演不冷場！包含最受孩子歡迎的紅鼻子馬戲團帶來精采演出，以及泡泡奇蹟街頭藝人的夢幻泡泡秀，為現場增添更多歡樂氛圍。
