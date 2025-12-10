親子一起上線 用善意連結彼此

「請你跟我這樣說」衛教宣傳





在數位世代，網路已成為孩子學習、社交與探索世界的重要工具。然而，家長最常擔心的問題也往往與網路有關，根據iWIN網路內容防護機構對國內兒少網路使用行為調查顯示，兒少每日平均上網時間從2021年的3.17小時增加至2024年的3.96小時，首次接觸網路的年齡也從8.7歲降至7.1歲，顯示3C產品與兒少生活日益緊密。面對這些挑戰，父母與孩子之間若缺乏良好溝通，容易讓彼此都感到衝突與挫折。

親子溝通技巧大補帖

臺中市政府衛生局長曾梓展提醒，良好的親子網路溝通，不在於限制，而在於理解與合作，運用以下三步驟，來和孩子一起建立良好的網路使用習慣。

首先，建議家長用「陪伴」代替「監控」。試著詢問孩子最近最喜歡的影片或遊戲、和誰在線上聊天、喜歡原因是什麼，讓孩子感受到「被看見」而不是「被審問」。研究指出，當孩子覺得父母願意理解自己時，更願意分享也更能接受使用規範。

其次，運用「我訊息」取代「你怎麼又…」。例如：「我擔心你太晚睡會影響身體」，比起「你怎麼又滑手機到那麼晚！」更能避免衝突，讓孩子明白家長的出發點是關心，而不是指責。

第三，與孩子共同制定明確又彈性的網路使用規則。包含：每日使用時間、睡前停用時段、可使用的內容與平台。讓孩子參與討論，能提升責任感與自我管理能力，也能減少偷用或反抗行為。

此外，家長也需要成為孩子的數位典範。當父母能在家中示範健康的手機使用，如用餐不滑手機、睡前固定離線時間，也能讓孩子自然跟著做到。

最後，若家庭中已經出現網路衝突或孩子有明顯沉迷情況，衛生局長曾梓展也提醒家長可至臺中市政府衛生局網站>專業服務 >心理健康> 社區心理衛生中心>「酒網癮相關服務」，使用網路使用習慣自我篩檢量表以及臺中市網路成癮治療服務醫療院所據點地圖，以尋求專業機構協助。

面對網路時代，沒有人需要獨自面對。讓我們以善意開始對話，以理解取代責備，與孩子一起建立健康、平衡、彼此支持的網路生活。

