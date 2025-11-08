親子一起學防火！桃消山峰分隊宣導居家安全觀念

桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊結合活動現場設立防災宣導攤位。圖：讀者提供

中華精測股份有限公司今(8)日於小人國主題樂園舉辦家庭日活動。桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊結合活動現場設立防災宣導攤位，透過互動教學、火災煙流模型屋與實際演示，將防災教育融入家庭活動之中，讓大小朋友在遊樂中學習消防安全知識，強化居家防火與自我保護能力。

本次宣導活動由消防人員於宣導攤位展示火災煙流模型屋，透過燃燒線香模擬火煙在屋內流動狀況，展示火煙危險性讓民眾了解火災發生的速度與威脅，提醒民眾「小火快逃、濃煙關門」。攤位並設有防火防災看板，說明日常生活中常見的起火原因與預防方法，及介紹住宅用火災警報器的重要性，吸引許多家長與孩童駐足參觀，認識日常生活中的潛在危險。

第四大隊表示，結合企業舉辦的家庭日活動，不僅能將防災教育向下扎根，也能讓家長與孩子一同學習火災預防的重要性。透過互動式體驗與實際操作，強化民眾在面對火警時的應變能力，達到防範於未然的效果。

大小朋友在遊樂中學習消防安全知識，強化居家防火與自我保護能力。圖：讀者提供

山峰分隊分隊長蘇伯錡表示：「家庭防火觀念應從日常生活做起，住家平時應注意電氣設備安全、瓦斯使用通風及家中逃生路線規劃，同時安裝住宅用火災警報器。讓防災意識深入屋內每個角落，打造更加安全的生活環境。」

