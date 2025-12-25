親完江齊換親柯佳嬿 曾敬驊自嘲：很像男優

曾敬驊笑說自己在劇中親不同人很像男優。（圖／Netflix提供）

Netflix《如果我不曾見過太陽》昨（24日）舉辦「聖誕畢業典禮」回饋粉絲，曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、江宏恩、陳孝萱、石知田、張洛偍、黃禮豐、謝章穎、譚善謙等主要演員齊聚一堂，以Dresscode「聖誕醜毛衣」亮麗登場，江齊的衣服會發光，柯佳嬿則戴上「醜手套」，笑說是為了輔助醜毛衣效果，卻被現場大讚一點都不醜，節慶感十足。

談到角色，「江曉彤」的不同人格由柯佳嬿、李沐、江齊與姚愛寗共同詮釋，四人事前反覆溝通角色調性，被問到「眼神裡有李沐」是怎麼演的？柯佳嬿搞笑表示：「她是小沐，我是老沐，或是李沐跟李老沐。」李沐則補充：「我說她是柯仙，我是蝦味先，其實沒有特別說要怎麼演，但很多我的戲、天晴的戲，導演都要我們互相看對方演。」江齊也分享，有些場次事前有排練，尤其監獄戲三人同場，連手的位置都要精準調整。

廣告 廣告

《如果我不曾見過太陽》主要演員們與粉絲共度聖誕節。（圖／Netflix提供）

曾敬驊有感而發表示，同一個鏡位要不斷切換不同演員，其實非常困難，柯佳嬿則笑說，這對曾敬驊來說更難，因為他必須相信眼前都是同一個人，曾敬驊也自嘲連吻戲都是如此，「親完江齊又要換親柯佳嬿，很像男優。」逗得全場大笑，隨後又正色表示：「那真的很累、很辛苦。」立刻被程予希虧說：「你知道有多少人想做這件事嗎？」

飾演曉彤媽媽的陳孝萱則分享漏網鏡頭，表示20幾歲的時候與江宏恩合作過，這次要飾演夫妻，發現身為I人的江宏恩只要聊到吃就會滔滔不絕地講，也成為破冰的主要話題之一。江宏恩則說，和陳孝萱、李沐對戲比較多，大家為了要熟悉彼此有先約吃飯，一開始只有江家三個人，後來大家都加入，大家私下感情很好，所以看到成品後，感觸很多。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像