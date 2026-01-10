親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

郭書瑤在節目中分享感情經歷，坦言曾為一段模糊關係受傷。（圖／翻攝自YT，11點熱吵店，下同）

藝人郭書瑤（瑤瑤）近日在節目中坦言，曾與一名約會對象發展出親密關係，然而雙方對這段關係的認知卻存在巨大落差。她認為彼此已經算是情侶，對方卻在發生關係後突然音訊全無，令她相當錯愕。

瑤瑤表示與約會對象發生親密行為後，男方卻突然消失。

郭書瑤在《11點熱吵店》節目上回憶，在一次與主持人阿Ken的對談中提及此段經歷，直言與對方確實發生過親密行為，但後續發展卻不如預期。她坦言：「我覺得是在一起，但對方可能不是這麼想。」該名男子在一次約會後便選擇斷聯，僅留下「我們不適合」這樣的一句話。

提到男方事後對她閨蜜說壞話，令她情緒崩潰。

真正讓郭書瑤情緒崩潰的，是後來得知男方在她不知情的情況下，竟向她的閨蜜抱怨她的種種不是。當面說她「很好」，背後卻向她身邊的人傳達完全不同的評價，讓她無法接受，「你是跟我談戀愛不是嗎？為什麼要跟別人說這些？」這番矛盾行徑令她備感受傷。

郭書瑤回憶曾在海外遊學時頻繁打電話想討個說法。

當時正在海外遊學的郭書瑤，憤怒之餘曾試圖與對方對質。她透露，儘管課業繁忙，仍利用每堂課下課的短短5分鐘，持續撥打對方電話，一天最多打上10通，持續一週未間斷。儘管對方始終沒有接聽，卻也沒有封鎖她的聯絡方式，讓她更加疑惑對方的態度。

談及傷心往事，瑤瑤坦承曾在飛機上痛哭失聲。

這段感情經歷對郭書瑤造成極大影響。她提及，當時和好友一同前往泰國旅遊時，情緒仍未平復，甚至在飛機上忍不住潰堤痛哭。雖然最終未能成功對質，對方也自此從她的生活中徹底消失，但這段插曲仍讓她至今難忘。

