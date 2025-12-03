親師生共學SEL 北市大安幼兒園培育幼生「懂情緒」

臺北市立大安幼兒園將社會情緒學習（SEL）融入生活，從小培養關鍵的能力

「親師生共學計畫」邀請臺師大幼兒與家庭科學學系吳怡萱教授演講，引導家長認識 SEL

大安幼兒園透過團體討論與示範，引導幼兒理解「情緒表達的方式」

臺北市立大安幼兒園將社會情緒學習（SEL）訂為「親師生共學計畫」，邀請國立臺灣師範大學幼兒與家庭科學學系吳怡萱教授，以「陪伴孩子理解情緒的日常練習」為主題入園演講，引導家長認識 SEL 五大能力：自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係與負責任的決策能力。

大安幼兒園表示，吳怡萱教授以「情緒偵探」作為暖身遊戲，請家長從情緒圖卡中抽取一項情緒，並與身旁夥伴分享自己曾出現該情緒的情境。簡單的交流過程，使家長從自身經驗開始覺察情緒、理解他人，也在輕鬆氛圍中拉近彼此距離，更順利進入後續學習。吳怡萱教授示範日常生活中可運用的「情緒陪伴三步驟」，包括「標示情緒」、「陪伴覺察」、「示範調節」，並以真實案例說明家長如何在孩子面臨衝突、哭泣或焦慮時給予情緒支持。例如「我看到你很著急，我在這裡陪你一起想想辦法。」她強調，父母保持身心穩定，是孩子建立情緒調節能力最重要的示範。

廣告 廣告

為使家長能放心參與講座，幼兒園同步為幼兒規劃SEL體驗活動，包括情緒表情配對、小劇場表演、合作遊戲與建構任務，並融入多元文化故事，引導孩子理解不同文化中「情緒表達的方式」。帶領的大安教師以提問、討論與角色扮演的方式，陪伴幼兒練習說出「我覺得……」、「我希望……」等情緒語彙，使 SEL 在孩子的生活中自然運作。

大安幼兒園表示，SEL是幼兒園發展的重要核心，不僅是課程的一部分，也是幼兒園日常中最關鍵的能力培養。未來將持續在課程中深化情緒教育、推動教師專業增能、促進家園合作，營造更友善的情緒支持環境，使每位幼兒都能成為「懂情緒、能同理、會合作」的孩子，擁有面對未來挑戰的力量。